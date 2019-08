Enrico Wießner ist neuer Leiter im Kremmener Bauamt

Wiebke Wollek

Kremmen Im Spätherbst vergangenen Jahres erhielt Enrico Wießner einen Anruf seiner Frau. "Guck dir das mal an, das wär´ doch was für dich", sagte sie mit Blick auf die Stellenanzeige im Märker. Enrico Wießner befand sich zu diesem Zeitpunkt fast 600 Kilometer weit weg – bei seinem alten Job in Köln. Bei der Firma Wall, die seine Zentrale in Berlin und das Produktionswerk ist Velten hat, war er 15 Jahre lang in ganz Deutschland unterwegs und koordinierte den Aufbau von Tausenden Werbeanlagen an Bus- und Tramhaltestellen. Enrico Wießner kümmerte sich um Bauanträge und Genehmigungsverfahren. "Ich war immer dort, wo gerade gebaut wird – in Lübeck, Hamburg, Mannheim oder die letzten vier Jahre in Köln", erzählt der Ingenieur für Stadt- und Regionalplanung.

Der Abschied von den Kollegen sei zwar nicht leicht gewesen. Dennoch wagte Enrico Wießner den Neuanfang, für den er gute Gründe vorzuweisen hatte. Als Familienvater von zwei Töchtern – sieben und 14 Jahre alt – wollte er mehr Zeit in seinem Zuhause in Lehnitz verbringen. Vor zwölf Jahren sind die Wießners aus Berlin dorthin gezogen. "Nun komme ich jeden Abend nach Hause, das ist wirklich schön." Auch seine Frau, Ärztin in der Asklepios Klinik Birkenwerder, ist beruflich stark eingespannt. Die vielen Dienstreisen seien eine große Belastung für die Familie gewesen, erzählt Enrico Wießner.

Zum ersten Mal in Kremmen war der gebürtige Torgauer (Sachsen) kurz vor einer Urlaubsreise, die einige Jahre zurück liegt. "Wir haben unsere Hasen in die Tierpension gebracht", erinnert er sich schmunzelnd. Auch die Kirche und der Spargelhof waren ihm bekannt. "Ich habe mich dann immer mehr mit Kremmen und seinen Ortsteilen befasst und ging damit ins Vorstellungsgespräch." Und siehe da – Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) hat gleich zu Beginn alle sieben Ortsteile abgefragt. Weil er auch auf viele andere Fragen überzeugende Antworten wusste, durfte der Bewerber am 1. Juli seine neue Stelle antreten.

Enrico Wießner schätzt, dass die drei großen Bauvorhaben in Kremmen ihn noch in den kommenden drei bis vier Jahren beschäftigen werden. Das ist zum einen der Ausbau der Goethe-Schule, wo sowohl in der Grundschule als auch in der Oberschule neue Räume benötigt werden. Zum anderen steht die Sanierung der kleinen Turnhalle an. Das dritte große Projekt ist das neue Gerätehaus für die Feuerwehr. Der Beschluss ist durch, mit dem Baustart rechnet Enrico Wießner trotzdem erst in mehr als einem Jahr. "Wir sind sehr von Fördermitteln abhängig", erklärt er. "Und dass Bauen sehr politisch sein kann, habe ich hier erfahren." Der Ingenieur verantwortet die Vorbereitung der Beschlussvorlagen seiner Abteilung für den Bauausschuss und für die Stadtverordnetenversammlung, wo Bauvorhaben und deren Kosten nicht selten infrage gestellt werden. Am Herzen liegt dem Bauamtschef, dass der Ausbau von Kitas weiter vorangetrieben wird, wie aktuell in der Staffelder "Räuberhöhle".

Sowohl beruflich als auch privat sei der Wechsel der Arbeitsstelle ein Gewinn, sagt Wießner. "Ich wollte auf jeden Fall weiterhin im Team arbeiten und das kann ich hier sehr gut. Zur Verwaltung gehören 28 Mitarbeiter, das ist überschaubar." Seine Vorgängerin Susanne Tamms leitet jetzt das Ordnungsamt, das zuvor Teil des Bauamtes war und nun zu einem eigenen Bereich geworden ist.