Schönster Erntewagen in Pinnow gesucht

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Eine Woche vor dem größten Jahresereignis im Amt Oder-Welse, dem Landeserntefest, findet in Pinnow das traditionelle Deutsch-Polnische Nationalparkerntefest statt. Einer der Höhepunkte ist der große Ernteumzug , für den sich auch wieder viele Vereine und Interessenten aus der Region angemeldet haben.

Damit beginnt auch das Erntefest am Sonnabend. Um 11 Uhr setzt sich der Zug in der Straße der Jugend in Bewegung, der sich ab 10 Uhr formiert. Dann geht es auf den historischen Gutshof, wo Amtsdirektor Detlef Krause alle Teilnehmer und Gäste begrüßen wird. Hier findet auch wieder die Prämierung der Schönsten Erntewagen und Umzugsbilder statt.

Auf dem Gutshof herrscht ab 10 Uhr ein buntes Treiben mit einem deutsch-polnischen Bauern- und Handwerkermarkt, Technikschau, einem Unterhaltungsprogramm für die Kinder, Showschnitzen mit der Kettensäge und Vorführung eines historischen Dreschkastens. Es gibt eine Ausstellung von Erntemaschinen und eine Tierschau. Von 13 bis 17 Uhr öffnet das Museum "Natur und Geschichte erleben" mit Schauvorführung. In der Gutsscheune kann eine Galerie besichtigt werden. Zudem gibt es eine Holzschnitzer-Werkstatt zum Mitmachen.

Auf der Gutshof-Bühne ist ein Unterhaltungsprogramm mit "Charby", Plektrum und der NNF Dance Company zu erleben. Im Gutspark bietet der Ponyhof Jendryke Kutschfahrten und Ponyreiten an. Um 16 Uhr beginnt vor dem Amtsgebäude eine Show der Hundeschule Gieche. Im Erntecafé am Gutspark auf der Mensa-Terrasse kann man ab 14 Uhr Programme der Schul- und Kitakinder erleben.

Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag findet jeweils von 8 bis 18 Uhr ein Springturnier mit fortlaufender Prämierung statt. Am Sonntag kann man das Fest ab 10.30 Uhr bei einem Frühschoppen am Reitplatz ausklingen lassen.