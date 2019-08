"Mehr Geld in Radwegenetz stecken"

Annette Herold

Erkner (MOZ) Die MOZ stellt die Direktkandidaten für den Landtag vor. Annette Herold sprach mit Erdmute Scheufele aus Erkner, die im Wahlkreis 31 (Erkner bis Hoppegarten) für die Grünen antritt.

Frau Scheufele, was wollen Sie in Potsdam für den Wahlkreis erreichen?

Ich möchte mich vor allem verkehrspolitisch engagieren. Erkner erstickt manchmal fast im Stau. Das muss sich ändern. Wir wollen mehr Mittel in ein Radwegenetz und Abstellplätze an den Bahnhöfen stecken. Es sollen mehr Menschen Lust haben, das Auto stehen zu lassen. Beitragsfreiheit für Kita und Hort liegt mir auch am Herzen.

Wie wollen Sie das finanzieren?

Unsere Idee ist, sich den BER genau anzuschauen. Da wurden jahrelang Steuergelder versenkt. Zum Beispiel wollen wir keine dritte Start- und Landebahn. Das Geld kann wunderbar in Radverkehr oder Kita-Plätze investiert werden.

Wo im Wahlkreis sollten Ihrer Ansicht nach noch Baugebiete ausgewiesen werden?

Bauen ist Sache der Kommunen, aber ich kann als Landtagsabgeordnete mit dem Landesentwicklungsplan Schwerpunkte setzen. Man sollte der modernen Stadtplanung folgen. Da geht es immer um kurze Wege. Das heißt, sich die Ortszentren anzuschauen, ob es Lücken gibt und anstelle von Einfamilien- Mehrfamilienhäuser möglich sind.

Mit wem können Sie sich eine politische Zusammenarbeit vorstellen?

Mein Ziel ist, eine lebenswerte Zukunft in Brandenburg für alle zu erreichen. Ich rede mit allen, die sich mit mir eine politische Zusammenarbeit vorstellen können und zielorientiert unterwegs sind. Voraussetzung ist, dass die Grundsätze der Demokratie geachtet werden. Die AfD schließt das nicht ein.