TTC-Trio schafft Qualifikation

Johannes Gohlke

Eberswalde Wer es in die Rangliste der besten zehn Tischtennisspieler Brandenburgs schaffen möchte, der muss auch mal weite Reisen auf sich nehmen. So ging es für vier Spieler des TTC Finow am Sonntag ins 200 km entfernte Herzberg an der Elster, um dort um die drei verbliebenen Plätze in der Verbandsrangliste der Damen bzw. Herren zu spielen.

Während Carolin Mews, Chiara Baltus und Isabell Puskas als Favoritinnen auf die ersten drei Plätze ins Turnier gingen, war Johannes Gohlke im stark besetzten Feld der Herren der am schwächsten eingestufte Spieler. Für ihn war bereits die Teilnahme, die er aufgrund eines herausragenden zweiten Platz bei der Landesbereichsrangliste erreicht hatte, ein Erfolg. So war es keine Überraschung dass er trotz guter Leistung ohne Spielgewinn wieder die Heimreise antreten musste.

Um einiges erfolgreicher waren die Barnimer Damen. Carolin Mews, in dieser Saison Spitzenspielerin der dritten Damenmannschaft des TTC, gewann die Rangliste mit nur einem Satzverlust ganz souverän. Dahinter folgten Isabell Puskas und Chiara Baltus mit jeweils fünf Siegen und zwei Niederlagen. Aufgrund der besseren Balldifferenz durfte sich die 19-jährige Isabell Puskas über Platz zwei vor der 15-jährigen Chiara Baltus freuen. Das Ziel der drei Finowerinnen, die Qualifikation zur Verbandsrangliste, war somit erreicht.

Da die Spitzenspielerin der ersten Finower Damenmannschaft, Carolin Gragoll, bereits im Vorfeld für die Top-10-Rangliste qualifiziert war, werden nun am 22. September in Neustadt vier TTC-Spielerinnen um die Plätze ein bis zehn in Brandenburg spielen.