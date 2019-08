Ärger über Straßenbaupläne

Martin Stralau und Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf Die Anwohner der Kleinen Fließstraße in Eggersdorf sind verärgert. Nicht über den Fakt, dass die Gemeinde ihre Straße, eine etwa 200 Meter lange Sand-Stein-Schlaglochpiste, im kommenden Jahr ausbauen will, sondern darüber, in welcher Form das geschehen soll. Vor sechs Monaten wurden sie in einer öffentlichen Veranstaltung von der Verwaltung des Doppeldorfs erstmals über das Vorhaben informiert. Geplant ist demnach ein Neubau im Sinne einer Ersterschließung, erfuhren sie. An den Kosten müssten sich die Einwohner laut Satzung mit 90 Prozent beteiligen. Den von ihnen favorisierten Ausbau schloss die Gemeinde bisher hingegen aus. Bei dieser Variante hätten die Anwohner nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge durch das Land nichts zu zahlen.

Anwohner schrieben Petition

Über die Art und Weise der Kommunikation ärgert sich Constanze Maguhn noch heute. "Wir sollen als Bürger 90 Prozent der Kosten tragen, haben aber gar kein Mitspracherecht und werden gleich bei der ersten Versammlung vor vollendete Tatsachen gestellt", sagt die Fließstraßen-Anwohnerin. Wie ihr direkter Nachbar Dario Ritsche und weitere Anwohner kämpft sie dafür, bei der Gemeinde Gehör für ihre Argumentation zu finden. "Wir sind der Meinung, dass es hier schon mal eine befestigte Straße gab – demzufolge würde es sich um einen Ausbau handeln", sagt Ritsche. Diese Einschätzung haben die Anwohner nicht nur in der Gemeindevertretung und im Bauausschuss geäußert, sondern mit anderen Problemen wie einer zu gering geplanten Straßenbreite auch in eine Petition an die Gemeindevertretung gepackt. Darin sprechen sie sich für einen Ausbau, aber gegen eine Erstherstellung aus. Unterschrieben haben das Papier zwölf Anwohner, einer unterschrieb nicht.

In dem Schreiben stellt Ritsche dar, dass es sich bei der geplanten Baumaßnahme nicht um eine erstmalige Herstellung der Straße, sondern allenfalls um einen Ausbau handele. "Unser Wohngebiet ist bereits 1979 entstanden und die Straße wurde dann zeitnah hergestellt mit einer Tragschicht, einem Entwässerungsgraben und einer Straßenbeleuchtung", heißt es. Ungefähr ein Jahr nach Fertigstellung der ersten Häuser habe die LPG, die die Straße nutzte, die damals zuständige Straßenbaubehörde beauftragt, "eine befestigte Straße herzustellen". Die Tragschicht aus Ziegelbruch und Schlacke sei mittels eines Hobels alle zwei Jahre geglättet worden. Die Schicht könne man noch heute vor seiner Einfahrt in der Fließstraße 61 sehen, sagt Dario Ritsche. Drei Zeitzeugen, unter anderem sein Vater, könnten bezeugen, dass es diese Straße gegeben hat. Nur seien sie nicht befragt worden.

Am meisten regt Dario Ritsche auf, dass die Gemeinde bei einer von drei Probeschachtungen, die sie durchführen ließ, Schlacke, Ziegel- und Betonbruch bis in 60 Zentimeter Tiefe gefunden habe, das in einer Bauausschusssitzung aber "unter dem Deckel halten wollte und erst auf Nachfrage zugegeben hat". Für Ritsche ein Beweis für den bereits erfolgten grundhaften Ausbau. Der Gemeinde wirft er vor, bis heute nicht auf die Petition eingegangen zu sein.

Das will Bürgermeister Marco Rutter (FDP) nicht stehen lassen. Auf die darin aufgeworfenen Fragen, die bereits im März mündlich in der Gemeindevertretung gestellt worden seien, sei unter anderem in der Sitzung des Ortsentwicklungsausschusses im März "ausführlich eingegangen" worden. Dieser und der Hauptausschuss hätten die Vorlage zur geplanten Erschließung jeweils einstimmig zum Beschluss empfohlen, sagt Rutter. Am 27. Mai sei ein Zwischenbescheid zur am 9. Mai bei der Gemeinde eingegangenen Petition an den Beschwerdeführer gegangen.

Beschluss laut Rutter noch offen

Rutter sagt, dass die Fließstraße zum Straßenausbauprogramm 2020/2024 gehöre, das "einen groben Planungsrahmen zur Reihenfolge des Baus von bisher unbefestigten Anliegerstraßen (...) vorgibt". Die zweite Fortschreibung des Programms sei im März 2018 von der Gemeindevertretung beschlossen worden "und sollte spätestens seitdem auch den Anwohnern der Fließstraße bekannt sein". Rechtlich betrachtet, gebe es derzeit keinen Beschluss zur Erschließung der Fließstraße, dieser müsste gesondert noch einmal gefasst werden. Die begonnenen Planungen seien gestoppt worden. Ob die Fließstraße Teil des Gemeinde-Straßenbauprogramms und damit eine Erschließungsmaßnahme bleibe, werde sich erst in der Fortführung der Diskussion mit der neuen Gemeindevertretung zeigen.

Im Hauptausschuss informierte Bauamtsleiterin Carmen Schiene kürzlich darüber, dass eine Straße dann als ausgebaut gilt, wenn sie in der zurückliegenden Zeit bereits in voller Länge und grundhaft ausgebaut wurde. Für die Fließstraße seien "keinerlei Unterlagen für ein technisches Ausbauprogramm aus der Zeit vor dem 3. Oktober 1990 gefunden worden". Auch die Sichtschachtungen hätten keine Anhaltspunkte auf einen früheren technischen Ausbau ergeben. Die Straße gelte als nicht ausgebaut.