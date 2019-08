80 Jahre Weltkriegsbeginn: So wird in Frankfurt und Slubice erinnert

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Reihe von Gedenkveranstaltungen zum Weltkriegsbeginn hat bereits am 23. August, dem Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes, mit einem Erinnern vor der Gedenkstätte "Opfer politischer Gewaltherrschaft" begonnen, an der sich Kirche, Europa-Uni und politische Vertreter beider Städte ebenso beteiligten wie Słubicer, die 1939 von den Sowjets nach Sibirien deportiert und damit Opfer der sowjetischen Besatzung Ostpolens infolge des Pakts der Diktatoren wurden. Erst seit dem letzten Jahr wird an ihre Schicksale auch auf deutscher Seite der Oder erinnert.

Die zentrale Veranstaltung in Frankfurt dürfte am Sonntag der ZDF-Fernsehgottesdienst in der Friedenskirche mit der Predigt des EKD-Vorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm sein. Er beginnt um 9.30 Uhr, Besucher sollten bereits um 9 Uhr ihre Plätze einnehmen. Die Rathausspitze um René Wilke und Claus Junghanns hat ihre Teilnahme angekündigt.

Weiter geht es um 13 Uhr in Słubice, wo Wilke, sein Amtskollege Mariusz Olejniczak und Bewohner kurz Blumen niederlegen und Kerzen anzünden, und zwar am Denkmal der Sibiriendeportierten (Plac Sybiraków) – nicht wie in sonstigen Jahren am Heldendenkmal. Wegen der Bauarbeiten auf dem Platz der Helden (Plac Bohaterów) wurde die Zeremonie verlegt. 14.30 Uhr wollen René Wilke und die Dezernenten wieder am Frankfurter Rathaus sein, um dort die Friedensfahne zu hissen. Auf ungewöhnliche sportliche Weise wird im Słubicer Stadion mit einem Lauf-Fest an den Ausbruch des 2. Weltkriegs erinnert. Das Sportzentrum SOSiR veranstaltet ab 15 Uhr Wettbewerbe über Distanzen zwischen 60 und 2019 Metern.

Das Hauptgedenken in Słubice findet am Montag um 12 Uhr am Gedenkort des einstigen Arbeitserziehungslagers Schwetig in Swiecko statt, mit Appell, ökumenischem Gebet, Blumen und Ehrensalven. Bürgermeister Olejniczak und Landrat Leszek Bajon luden Vertreter beider Städte sowie von Schulen, Kirchen, Polizei und Armee ein. In Schwetig waren zwischen 1940 und 45 tausende Juden, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene inhaftiert. Am 17. September wird in Słubice des sowjetischen Einmarsches in Ostpolen gedacht.