Jetzt kann gefeiert werden

Am Dienstagmorgen: Vom Ufer bei Aurith startete das Boot "Kaska" mit dem Amtsdirektor der Partnergemeinde Cybinka, Sebastian Lukaszewicz (vorn am Bug), an Bord hinüber zur Anlegestelle nach Urad. Nach Einschätzung der Bootsbesatzung lag an diesem Morgen der Pegel der Oder in Aurith an der tiefsten Stelle gerade einmal bei 1,20 Meter. © Foto: Dietmar Puttins

Dietmar Puttins

Ziltendorf Mehr als 2000 Besucher aus Deutschland und Polen erwartet das Amt Brieskow-Finkenheerd an diesem Sonnabend zum "12. Deutsch-Polnischen-Sommerfest 2019" in Aurith und in Urad, das um 12 Uhr auf deutscher Seite in Aurith beginnt. Das Veranstaltungs-Motto lautet: "Kultureller und kulinarischer Genuss beiderseits der Oder". Ausrichter sind das Amt Brieskow-Finkenheerd, der Förderverein Schlaubemündung-Odertal und die polnische Partnergemeinde Cybinka.

Dass das Fest grenzüberschreitend stattfinden kann – ohne, dass die Besucher in Aurith und Urad mit Bussen über weite Umwege einander besuchen müssen – ist der Entscheidung des Amtsdirektors der Partnergemeinde Cybinka, Sebastian Lukaszewicz, zu verdanken. Er veranlasste am Montag, zwei Boote zum Fest an diesem Sonnabend zwischen den Ufern pendeln zu lassen. Bis dahin war fraglich gewesen, ob ein Übersetzen von Personen wegen des niedrigen Pegelstandes der Oder per Schiff möglich sei.

Problemfrei verlief am Dienstag gegen 9 Uhr eine Testfahrt mit dem kleinen Schiff "Kaska", an der Sebastian Lukaszewicz selbst teilnahm. Nach Einschätzung der Bootsbesatzung lag an diesem Morgen der Pegel der Oder in Aurith an der tiefsten Stelle gerade einmal bei 1,20 Meter. Die "Kaska" liegt aber nicht tief im Wasser und kann zwölf bis 14 Personen fassen. Das zweite Boot wird sieben bis acht Fahrgäste aufnehmen können.

Die Geschäftsführerin des Fördervereins Schlaubemündung-Odertal, Marta Sztelmach-Wiecek, verfolgte den Testbetrieb vor Ort. Sie hebt hervor, "dass dieses Fest vollständig aus Fördermitteln der Europäischen Union (EU) bezahlt wird." Der Förderverein wird am Sonnabend die Fest-Besucher über die Touristik in der Region und über sein neues EU-Projekt informieren: "Die Fährverbindung Aurith – Urad, als Meilenstein für die Tourismusentwicklung in der deutsch-polnischen Grenzregion". Grund: Seit April 2019 steht fest, dass die auf rund 300.000.Euro veranschlagte Personen-Fähre von Aurith nach Urad zu 85 Prozent mit EU-Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert werden kann. Noch für diesen Herbst wird der offizielle Start des Personen-Fährprojektes erwartet.

Machbarkeitsstudie schon 2013

In einer – ebenfalls zu 85 Prozent aus EU-Fördergeldern bezahlten Machbarkeitsstudie – empfahl das beauftragte Technisches Büro für Wasserwirtschaft und Landeskultur (Bad Freienwalde), die Fähre als 7 Meter langes und 2,5 Meter breites Bugklappenboot in Aluminium-Bauweise auszuführen, auf dem bis zu acht Fahrräder mitgenommen werden können. Die Machbarkeitsstudie startete 2013, mündete im Mai 2016 in eine Entwurfsplanung und wurde 2019 ergänzt, wie der damit betraute Planer Rainer Schönberg vom Technisches Büro für Wasserwirtschaft und Landeskultur sagt. Wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen und alle Ressourcen zur Verfügung stehen, hält er den Zielkorridor 2020/21 zur Verwirklichung des Personen-Fährprojektes für realistisch.