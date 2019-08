Mobbing-Theater erreicht die Schüler

MOZ

Bernau (MOZ) Das Thema "Mobbing" ist ein deutschlandweites Problem und aus den Schulen nicht mehr wegzudenken. Am Mittwoch war nun das Theater "Eukitea" mit dem Stück "Raus bist Du!" an der Grundschule an der Hasenheide in Bernau zu Gast. Rund 150 Schüler durften sich über das durchaus alltagsnahe Theaterstück freuen. Schulsozialarbeiterin Dana Teßner-Michelmann zeigte sich durchweg begeistert: "Wir danken der Stadt und dem Förderverein Hasenheide, dass dieses Projekt hier stattfinden kann." An der Schule gibt es bereits eine Streitschlichter Arbeitsgemeinschaft (AG), eine Anti-Mobbing AG unter der Führung von Dana Teßner-Michelmann ist in Planung.

Im Theaterstück geht es um die gemobbte Schülerin Sabrina, die jeden Tag von Daniela in der Klasse bloßgestellt wird. Hinzu kommt, dass die Klasse durch den Gruppenzwang am Mobbing teilnimmt beziehungsweise nur teilnahmslos danebensteht und nicht handelt. Aus Angst, in die Schusslinie der Anderen zu geraten, hält sich Johannes, der gerne Sabrina helfen würde, raus aus der Szenerie. Die Situation spitzt sich zu und Sabrina wird vom Rest der Klasse ausgegrenzt. Nach einem Gespräch mit Lehrer Wenke sucht dieser eine gemeinsame Konfliktlösung mit den Schülern. Zum Ende hin arbeiten alle gegen Sabrinas Ausgrenzung und sie wird wieder ein fester Bestandteil der Klasse. Das Schauspielteam bestand aus Homa Faghiri, Ruth Weyand und Christian Rodenberg. Sie schafften es, mit einem Hauch Witz an die Thematik zu gehen – was auch von den Schülern mit Applaus belohnt wurde.

Anklang bei Zuschauern

So meinten etwa die elfjährigen Schülerinnen Cosima und Sonnie: "Wir fanden das Stück gut und uns haben besonders die verschiedenen Charaktere gefallen." Ruth Weyand sagte, dass sie oft erkennen würde, wie sich Schüler in den verschiedenen Rollen ertappt fühlten. Ebenso fügte sie hinzu: "Unser Stück kommt so gut an, da wir kein Blatt vor den Mund nehmen." Mobbing ist ein krankes Klassensystem. "Wir streben ein ,No Blame Approach’, also eine lösungsorientierte Vorgehensweise bei der niemand beschuldigt wird, an" so Weyand.

Auch den anwesenden Lehrkräften war die Begeisterung für das Theaterstück anzumerken. Nach der Vorstellung wurde der Inhalt des Stückes im Klassenverband diskutiert.