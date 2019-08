CDU-Jungstar Philipp Amthor (26) diskutiert mit Strausberger Jungpolitikern

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der 26-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor ist für seine scharfzüngigen Parlamentspolemiken gegen AfD-Politiker bekannt. Am Mittwochnachmittag debattierte er im Strausberger Rathaus mit Mitgliedern des Kinder- und Jugendparlaments und CDU-Landtagskandidat André Schaller über die Einflussmöglichkeiten junger Menschen in der Kommunalpolitik. Zunächst aber antwortete er auf die Frage von Nico Grabert, ob man die AfD nicht durch Gegenargumente erst aufwerte. "Durch Liegenlassen ist noch kein Problem gelöst worden, das gilt für die fällige Rechnung, die nicht weniger fällig wird, wenn man sie ungeöffnet auf das Kaminsims legt, und das ist in der Politik ebenso." Deshalb setze er immer auf die inhaltliche Ausei­nandersetzung mit Argumenten. Auch zu seiner ablehnenden Haltung der Ehe für alle und Schwangerschaftsabbrüchen gegenüber wurde er befragt und antwortete gewohnt eloquent: "Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben die Ehe als in erster Linie auf die Fortpflanzung gerichtete Beziehung zwischen Mann und Frau verstanden und wollten sie durch den Staat fördern."