Abriss innerhalb von 14 Tagen

Marco Marschall

Bad Freienwalde Und wieder hat der Greifer ein Betonteil in die Mangel genommen. Der Bagger dreht sich, packt es auf den Stein- und Schuttberg, auf dem bald das gesamte alte Feuerwehrgerätehaus liegen wird. Die Firma Tieba aus Lübben leistet ganze Arbeit. "Vor14 Tagen waren wir noch drin im Gebäude, in weiteren 14 Tagen ist es weg", sagt Architekt Vilco Scholz am Dienstag. Die Entkernung ist abgeschlossen. Rohrleitung, Dämmung – alles ist raus. Nun ist der alte Gebäudekomplex bald endgültig dem Erboden gleichgemacht. Es ist die dritte und letzte Etappe der Abrissarbeiten. An eben jener Stelle, an der der Bagger arbeitet, sollen später Park- und Übungsflächen entstehen. Eine Betonwand mit Treppen und Fenstern für Rettungsübungen an höheren Gebäuden ist bereits fast fertig.

Vielleicht haben die Bad Freienwalder sich längst an den neuen Anblick in der Wriezener Straße gewöhnt – an das Gebäude, das Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache miteinander kombiniert. Der Rohbau des kantigen Komplexes ist schließlich schon vor Monaten fertiggestellt worden. Im Dezember wurde Richtfest gefeiert. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist das alte Feuerwehrgebäude in den Hintergrund gerückt. Es hatte nicht mehr den Anforderungen entsprochen, die Elektrik marode. Nach Prüfung mehrerer Varianten fiel in der Stadt der Beschluss zum Abriss und Neubau als großes kombiniertes Einsatzgebäude. 5,9 Millionen Euro kostet die Maßnahme. 2,9 Millionen Euro stemmt die Stadt, 1,8 Millionen Euro das Land Brandenburg und 1,2 Millionen Euro der Rettungsdienst Märkisch-Oderland.

Im Kosten- und Zeitrahmen

2017 wurde mit der Maßnahme begonnen. "Nun kann man fragen, warum so lange", nimmt Vilco Scholz vorweg. Die Herausforderung habe darin gelegen, ein homogenes Bauwerk zu erschaffen und die Einsatzbereitschaft jederzeit aufrecht zu erhalten. Bislang liegen die Arbeiten aber sowohl im Kosten- als auch im Zeitplan. "Die Maßnahme soll im Jahr 2019 abgeschlossen werden", sagt der Architekt. Das ist etwas vorsichtiger als Bürgermeister Ralf Lehmann, der im Mai vom Oktober als Ziel der Fertigstellung sprach.

Fliesenlegerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Elektrik, Lüftung, Sanitär – zehn bis zwölf Firmen sind im Gebäude und draußen beschäftigt. Noch ist einiges zu tun, die Nutzung der Fahrzeughalle bisher noch eine Interimslösung. Ein Leiter- und zwei Löschwagen stehen schon hinter den neuen Toren für den Einsatz bereit. Ein Mannschaftswagen kommt noch hinzu. Er wird hinter dem Tor Platz finden, hinter dem übergangsweise noch die Umkleideschränke der 44 aktiven Mitglieder der Ortswehr stehen. Sie werden künftig im Sozialteil des neuen Gebäudes Platz finden.