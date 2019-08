Andreas König

Schwedt Die Landes-Nachwuchsteams des FC Schwedt absolvierten ihren dritten Spieltag.

Landesliga D-Junioren

Die Jungen des FC Schwedt überraschten und gewannen 7:1 gegen den SV Germania Schöneiche. Bereits in der ersten Minute erzielte Lukas Krüger das 1:0 für die Gastgeber. Durch die gute und konzentrierte Leistung der Oderstädter konnte das Ergebnis bis zur Pause auf 5:0 erhöht werden. Zweimal traf Lennox Scholz und auch Jamie Würfel und Akhmed Gusekhanov konnten sich als Torschützen auszeichnen.

Im zweiten Spielabschnitt zollten beide Mannschaften den hohen Temperaturen Tribut. Insbesondere der Gastgeber schaltete einen Gang zurück. Trotzdem erzielten Jamie Würfel und Julian Fischer zwei weitere Treffer. Das Ehrentor der Gäste fiel in der37. Minute und bedeutete bereits den Endstand von 7:1.

Schwedt: Luca Krause – Nino Hermann, Leon Barthel, Akhmed Gusekhanov, Adrian Prade, Lukas Krüger, Jamie Würfel, Lennox Scholz, Julian Fischer, Jonas Kunath, Felix Arndt, Karl König und Kevin Dittmann

Brandenburgliga C-Junioren

Der C-Jahrgang des FC Schwedt findet nicht so richtig in die Saison. Er steht noch immer ohne Punkte da. Bewies das Team im ersten Spiel daheim gegen Luckenwalde noch spielerisches Können und verlor aufgrund der schlechten Chancenverwertung, so war es in den beiden folgenden Begegnungen in Frankfurt und nun zu Hause gegen den SV Falkensee-Finkenseekrug ohne Chance.

Theoretisch wollte das Team mit viel Energie in die dritte Partie gehen, aber praktisch kam etwas anderes heraus. Wenige Spieler zeigten ihre Fähigkeiten oder Kampfgeist. So lag der FCS schnell mit 0:2 in Rückstand. Dazu kam der berechtigte Platzverweis nach Gelb-Rot für seinen Torwart Kenny Zürner in der 30. Minute. Kaum ein Schwedter fasste sich ein Herz und versuchte das Spiel an sich zu reißen. Einzige Bemühungen kam durch Ramon Rybin über Außen oder Sebastian Braksal im Sturm.

Der FC Schwedt erarbeitete sich im zweiten Abschnitt einige Chancen, eine schlug in der letzten Minute zum 1:4-Endstand durch Jason-Leon Würfel ein. Zuvor musste Ersatzkeeper Emil Skara aber noch zweimal hinter sich greifen.

Bereits am Freitag um 18.30 Uhr müssen die Schwedter (Platz 13/0 Punkte) bei Preussen Eberswalde antreten (7./6).