Zwei Spiele, zwei Siege für Concordia

Edgar Nemschok

Buckow/Waldsieversdorf (MOZ) Nach einer Saisonvorbereitung, nach der sich auch die treuesten Fans des FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf ein wenig Sorgen machten, läuft es für den Aufsteiger in die Landesliga Nord wie am Schnürchen. Zwei Spiele, zwei Siege – besser kann man nicht starten. Das sieht auch Vereins-Chef Christian Hiob so und sagte nach dem 3:1-Erfolg beim FSV Babelsberg: "Es läuft prima und die Mannschaft wird in jedem Spiel besser."

Nach dem 3:2-Auftakt zu Hause gegen Einheit Perleberg zeigte die Mannschaft von Trainer Dennis Schulz vor allem in der zweiten Halbzeit richtig guten Fußball und ging durch Max Nürbchen verdient in Führung (53.). In der 65. Minute konnte der Gast auf 2:0 erhöhen, Jonas Ehm stand nach einem schönen Spielzug genau richtig und schoss ein. "Was in der Landesliga anders ist – man darf sich keine Pause oder ein Nachlassen erlauben. Das wird sofort bestraft", betont Hiob. So verkürzte Maximilian Hoffmann für die Babelsberger (73.).

Nach knapp viermonatiger Verletzungspause kam Bartoz Brandowski zurück ins Concordia-Spiel und bereitete auch gleich den entscheidenden Treffer durch Toni Hager in der Schlussminute vor. Ein Extra-Lob gab es zudem für Dominik Vogt, der Stammtorhüter Julius Meinhold vertrat.

Am Sonnabend geht es erneut gegen eine Babelsberger Mannschaft. Zu Gast ist dann die Zweite des SV 03.

FCC Buckow/Waldsieversdorf: DominikVogt – Christopher Fehrmann, Pawel Wojtalak, Matthias Reichelt, Matti Stamnitz, AlexanderWuthe, Jonas Ehm (88. Patrick Hannig), Nico Schulz (86. Bartosz Barandowski), Max Nürbchen (64. Justin Wieher), Sirko Neumann, Toni Hager

Schiedsrichter: Sebastian Werner (Herzberg) – Zuschauer: 70