Verjüngung um 52 Jahre an der Spitze des Kreissportbundes

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das kann man eine spürbare Verjüngung nennen: Der Nestor des Vereinssports in Märkisch-Oderland, Dieter Schäfer, hat den Vorsitz abgegeben. Zum Nachfolger wurde der 52 Jahre jüngere Martin Schultheiß gewählt.

Die ersten Monate in der neuen Funktion liegen schon hinter Martin Schultheiß. Sie haben ihm gezeigt: Ohne den guten Rat des Ehrenpräsidenten hätte er es enorm schwerer, und manche repräsentative Aufgabe lässt sich auch noch an den sportlich-agilen Vorgänger delegieren, der unermüdlich in der Kommunalpolitik mitmischt. Aber Schultheiß weiß, die Schonfrist und Konsolidierungsphase sind jetzt vorbei, er muss nun auch die Richtung bestimmen. Und nachdem es bei der Kommunalwahl Ende Mai nicht für den Wiedereinzug in die Strausberger Stadtverordnetenversammlung gereicht hatte, kann sich der ledige IT-Spezialist, der in der Straße Am Försterweg aufgewachsen und heute noch wohnhaft ist, auf das sportliche Ehrenamt konzentrieren.

Mitglieder im Blick

"Ich will etwas bewegen", sagt Martin Schultheiß selbstbewusst und nennt Schwerpunkte, die er auf dem Schirm hat: Zunächst will er die Mitgliederentwicklung im Kreissportbund forcieren, wo sowohl die Sportvereine als auch einzelne Übungsgruppen über die Abteilung Breitensport und Einzelpersonen Mitglied werden können. Außerdem will Schultheiß mehr Kommunen als Partner für gemeinsame Projekte gewinnen. Da könne es um Gesundheitsprävention für Kinder oder Senioren gehen. Der KSB würde über den Landessportbund Projektfördermittel besorgen, an die die Kommunen alleine nicht kämen und mit denen sie ihre sportliche Infrastruktur verbessern könnten. Sein Augenmerk lenkt der neue Vorsitzende auch auf Rand- und Trendsportarten. "Es muss nicht immer Fußball sein", sagt er und findet, dass berittene Bogenschützen oder Streetsoccer wie Drachenboot-Teams, Fußballtennis oder Volleyball auch die Unterstützung des Kreissportbundes verdienen. Er sieht sonst auch die Gefahr, dass private und gewinnorientierte Veranstalter den Vereinssport verdrängen. "Manche sehen Vereinssport als Freizeitvergnügen, wofür man auch Hallen- oder Platzmieten bezahlen könne", spricht er ein aktuelles Problem an. "Vereinssport ist gemeinnützig, fördert den Zusammenhalt im ländlichen Raum, dient der Gesunderhaltung der Menschen und ihrer Lebensqualität", sagt Martin Schultheiß.

Zweite Schwimmhalle wäre gut

Am Herzen liegt dem neuen Vorsitzenden der Freizeitsport von Kindern. Die vom KSB veranstalteten Kita-Olympiaden können mehr Teilnehmer gebrauchen. Interessierte Kitas können sich an die örtlichen Sportvereine oder an die Abteilung Breitensport wenden, um frühkindliche Bewegungserziehung gefördert zu bekommen. Mit Interesse verfolgt er die Bemühungen um den Bau einer Schwimmhalle im Randberliner Bereich: Sowohl für das Schulschwimmen als auch Schwimmvereine wäre das wichtig. Auch der Gymnasiumsneubau in Strausberg und die Ertüchtigung von Festhalle und Energie-Arena bewegen ihn. "Wir plädieren für eine enge Kooperation zwischen Stadt und Landkreis, damit über das Förderprogramm aktive Stadtzentren die Kosten geteilt werden können."

Martin Schultheiß brennt für dieses Ehrenamt. Doch bis in Dieter Schäfers Alter will er nicht KSB-Vorsitzender bleiben.