Fleisch aus regionaler Quelle

Jörg Kühl

Ranzig Ja, es gibt sie noch, auch in Oder-Spree: Fleischerbetriebe, die noch selbst schlachten. Nicht in riesigen Stückzahlen, wie in den industriellen Schlachtbetrieben, sondern im handwerklichen Maßstab. Dazu zählen die Landfleischereien der Agrargenossenschaften Ranzig, Kieselwitz und Neuzelle (Betriebsteil in Wellmitz), der Landschlachthof Lehmann in Heinersdorf, Viehhandel und Schlachtbetrieb Rave in Heinersdorf, Gut Hirschaue in Birkholz, Fleischerei Gerhardt in Fürstenwalde sowie Fleischerei Haase in Friedland. Alle Schlachtstellen verfügen über eine EU-Zulassung und erfüllen somit festgelegte Mindeststandards, was bauliche und hygienische Anforderungen betrifft. Das Veterinäramt des Kreises kontrolliert diese Betriebe regelmäßig.

EU-Zulassung

Darüber hinaus gibt es im Kreis etwa 70 Personen, die berechtigt sind, Schlachtungen durchzuführen. Sie verfügen über eine Sachkundebescheinigung gemäß der Tierschutz-Schlachtverordnung. Diese ist für die Gewinnung von Rotfleisch vorgeschrieben. Dazu zählen die Tierarten Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Wild und Pferd. Beim Veterinäramt können Adressen dieser sachkundigen Personen erfragt werden.

Bei Kaninchen und Geflügel unterscheidet das Veterinäramt, ob für den Eigenbedarf geschlachtet wird oder gewerblich. Wer sein Suppenhuhn oder das Kaninchen privat verwerten möchte, kann das Tier ohne amtliche Bescheinigung erlegen. Wer Geflügel oder Kaninchen gewerblich schlachtet, benötigt dafür den entsprechenden Sachkundeschein.

Petra Senger, Leiterin des Veterinäramts, beobachtet einen neuen Trend: Mobile Schlachtstätten mit angekoppelter Online-Vermarktung. In der Praxis funktioniert das so: Die Teile des Tieres werden im Internet bestellt. Dann kommt der mobile Schlachter, tötet und zerlegt das Tier. Es kann dann für den Online-Versandhandel vorbereitet werden.

Petra Senger nennt die Vorzüge regionaler Schlachtung. Tiertransporte und damit einhergehender Stress für die Tiere entfallen. Dies komme nicht nur dem Tierwohl entgegen, sondern wirke sich auch positiv auf die Qualität des Fleisches aus. Ein weiterer Pluspunkt: Die Herkunft des Tieres ist nachvollziehbar. "Die zu schlachtenden Tiere sind überwiegend aus Ställen die zu den Fleischereien gehören, oder aus solchen in unmittelbarer Nähe", so das Veterinäramt. Durch den Kauf regional geschlachteten Fleisches unterstützen Kunden zudem die regionale Wertschöpfung, ist ein weiteres Argument des Veterinäramts.

Petra Senger wertet den Trichinenfund bei einem Wildschwein vor fünf Wochen als Beleg dafür, dass das Überwachungssystem funktioniert. Bei einer zwei Jahre alten Sau, die bei Kummerow erlegt worden war, war eine Probe positiv ausgefallen. Laut Veterinäramt handelt es sich um die erste positive Probe von mehr als 2000 untersuchten Schwarzwildproben in diesem Jahr. Der Verbraucher habe die Möglichkeit, sich beim Anbieter den Wild-Ursprungsschein zeigen zu lasen. Darin ist unter anderem die Trichinen-Untersuchung dokumentiert. Generell wird bei jedem erlegten oder geschlachteten Schwein eine Trichinenuntersuchung durchgeführt. Die Tierkörper dürfen vor Abschluss der Untersuchung weder aus dem Landkreis verbracht, noch zerlegt oder verarbeitet werden, teilt das Veterinäramt mit.