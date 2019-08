Metropolregion klar pro Bahn

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde Die Städte Bad Freienwalde, Werneuchen und Wriezen sowie die Gemeinde Ahrensfelde und die Ämter Barnim-Oderbruch und Falkenberg/Höhe verstehen sich als Metropolregion Barnim-Oderbruch. Das haben Bürgermeister und Amtsdirektoren sowie Vertreter der Kommunalparlamente am Mittwochvormittag mit ihrer Unterschrift unter einer gemeinsamen Willensbekundung zur Wriezener Bahn im Wriezener Ratsaal verdeutlicht.

Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) als Gastgeber begrüßte dazu unter anderem auch Landtagsabgeordnete und Kandidaten für die anstehende Wahl sowie Vertreter aus Verbänden und Institutionen wie der Handwerkskammer. In seiner Ansprache verwies er darauf, dass der Betrieb auf der 1898 eröffneten Wriezener Bahn hundert Jahre später eingestellt worden ist. "Der Individualverkehr hatte stark zugenommen und die Bahnlinie an Attraktivität verloren", sagte er und wollte die Entscheidungen, die zur Aufgabe dieser direkten Bahnverbindung nach Berlin geführt haben, nicht beurteilen.

Herausforderungen benannt

Vielmehr ging er auf die jüngsten Entwicklungen in der Region und die damit einhergehenden Herausforderungen ein, denen sich die Kommunen stellen müssten. "Die Metropole Berlin sieht sich zunehmender Wohnraumknappheit, explodierender Mietpreisentwicklungen, notwendiger Erweiterung der sozialen Infrastruktur und knapper Ressourcen von Bauland gegenübergestellt", erklärte Ilm und fügte hinzu, dass sich die Metropolregion Barnim-Oderbruch als Teil der Lösung dieser Herausforderungen anbietet.

Die Kommunen der Metropolregion, so der Wriezener Bürgermeister weiter, "sehen diese Entwicklung mit Freude über die vielen neuen Menschen hier in der Region, aber auch mit Sorge um die wachsenden Pendlerströme, verursacht durch diese Menschen." Inzwischen würden rund 40 000 Einwohner hier leben und sei ein Wandel in der prognostizierten demographischen Entwicklung zu verzeichnen. Steigende Geburtenraten und zunehmendes Interesse von Rückkehrern und Zuzüglern hätten zu einer deutlichen Verbesserung der Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung der Region geführt.

Überlastete Straßen

Dabei ließ er nicht unerwähnt, dass sich die Gemeinde Ahrensfelde der Initiative der zu Beginn fünf Partner angeschlossen hat, und würdigte die Unterstützung, die sie alle von vielen Seiten erfahren. In der Region werde zunehmend geeignetes Bauland und Wohnraum geschaffen. Auch der Ausbau der sozialen Infrastruktur gewinne mehr und mehr wieder an Bedeutung. Die Direktanbindungen über die Bundes- und Landesstraßen seien den Anforderungen jedoch kaum noch gewachsen. Diesen Gedanken griff später der Ahrensfelder Bürgermeister Wilfried Gehrke (CDU) mit Blick auf die B 158 und B 2 auf. "Die Wriezener Bahn ist auch bei uns ein großes Thema", sagte er und erntete auf seine Ankündigung "Da werden wir dranbleiben" viel Beifall. "Die Busfahrer haben heute einen guten Job gemacht", erklärte Frank Petrovsky von der Deutschen Regionaleisenbahn GmbH mit Sitz in Berlin. Zweieinhalb Stunden für 70 bis 80 Kilometer Strecke seien jedoch keine Perspektive. Carl Fellenberg vom Verkehrsclub Deutschland und für die Volksinitiative "Verkehrswende Brandenburg jetzt" aktiv verwies auf ähnliche Bedarfe in anderen Regionen.