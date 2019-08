"Breitband und Mobilfunk flächendeckend ausbauen"

Bernhard Schwiete

Königs Wusterhausen (MOZ) Die MOZ stellt die Direktkandidaten für den Landtag vor.sprach mit Ludwig Scheetz aus Königs Wusterhausen, der im Wahlkreis 27 für die SPD antritt.

Herr Scheetz, was wollen Sie in Potsdam für Ihren Wahlkreis erreichen?

Ich trete für ein neues Kapitel in der Landespolitik und für die Region an. Mein wichtigstes Anliegen ist es, den Menschen zuzuhören und klare Antworten auf Fragen zu geben. Das Vertrauen in unsere Demokratie muss zurückgewonnen werden. Der Staat muss mit ausreichendem Personal in Schulen, Kitas, Polizei, Justiz und Verwaltung seine Handlungsfähigkeit sicherstellen. Ich möchte dafür Sorge tragen, dass wir die Mobilitätspolitik neu ausrichten und echte Alternativen zum Individualverkehr etablieren. Ich werde mich dafür einsetzen, den ländlichen Raum zu fördern, dazu gehört der flächendeckende Ausbau von Breitbandinternet und Mobilfunk sowie die Absicherung der medizinischen Versorgung.

Wo im Wahlkreis sollten noch Baugebiete ausgewiesen werden?

Es ist wichtig, dass wir das Wachstum mit Augenmaß gestalten. Das heißt, dass wir bei der Ausweisung von Baugebieten die dazugehörige Infrastruktur mitdenken. Bei neuen Bauvorhaben muss stärker nach innen verdichtet werden. Viele Gemeinden haben Potenziale. Der Landesentwicklungsplan darf die Entwicklung von kleinen Gemeinden und Dörfern nicht verhindern.

Mit wem können Sie sich politische Zusammenarbeit vorstellen?

Als Wahlkreisabgeordneter ist es mir sehr wichtig, mit den Akteuren aus der Kommunalpolitik zusammenzuarbeiten. Mit den Bürgermeistern, Amtsdirektoren, Ortsvorstehern und kommunalen Vertretern. Nur im Schulterschluss können wir was für unsere Region erreichen.