Die Uhr der gesprengten Versöhnungskirche tickt nach 58 Jahren wieder

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Spätestens seit diesem Tag glaube ich wieder an Wunder", sagt Jörg Hildebrandt, bevor er das große Pendel der Turmuhr der Versöhnungskirche in Gang setzt. Nach 58 Jahren des Stillstandes schlägt sie wieder. Nicht in einer Kirche, sondern im neuen Foyer des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung. Der Neubau wurde erst vor Kurzem in der Nähe des ehemaligen Todesstreifens zwischen Wedding und Mitte eingeweiht, in dem die Kirche 1961 eingemauert und 1985 gesprengt wurde.

Hildebrandt, damals Student und Pfarrerssohn, stieg während der Räumungsaktion durch die DDR-Organe noch ein letztes Mal hinauf in den Kirchenturm, um die Zeiger als Protest auf "Fünf vor Zwölf" zu stellen. "Wir waren zornig, hilflos und ohnmächtig", erinnert sich der damalige Uhrenwart. Der spätere Ehemann der 2001 gestorbenen Brandenburger Sozialministerin Regine Hildebrandt (SPD) wehrte sich gegen die Kirchenschließung und die Vertreibung seiner Familie sowie der Nachbarn aus dem Grenzgebiet Bernauer Straße.

Damals holten ihn DDR-Volkspolizisten vom Turm. Heute ist der Zeitzeuge von Fotografen und Gemeindemitgliedern umringt, als er anlässlich des 125. Gründungsjubiläums der alten Versöhnungskirche die Uhr um exakt 11.55 Uhr wieder in Gang setzt.

Einzelteile lagerten in Scheune

Die Einzelteile der 200 Kilo schweren Uhr lagerten lange im Keller des einstigen Gemeindehauses an der Bernauer Straße. Thomas Beutner, Pfarrer der Versöhnungsgemeinde in Wedding, kam die Idee, mit Hilfe von Spenden das Uhrwerk restaurieren zu lassen. Er ließ die Zahnräder und Ketten bei einem Bauern in Brandenburg einlagern.

Dass sie nun wieder zusammengefügt wurden, ist vor allem zwei Männern aus Neuenhagen (Märkisch-Oderland) zu verdanken. Horst Bittner und sein Sohn Holger sind Experten im Restaurieren historischer Kirchenuhren. Sie haben schon an der Gedächtniskirche und am Schöneberger Rathaus gewerkelt und Gehäuse in China repariert. "Dieser Auftrag war trotzdem etwas ganz Besonderes, weil so viel Geschichte hinter der Uhr steckt", sagt Holger Bittner. Dazu war der Zustand desolat. Ein Jahr lang war der Meisterbetrieb Glocken Bittner damit beschäftigt, die stark verrosteten Teile auf Vordermann zu bringen und fehlende Einzelteile per Hand nachzubauen. "Das war nötig, wenn man will, dass nachher wieder jedes Zahnrad in sich greift", erklärt der 34-jährige Feinmechanikermeister. Auf dem Firmenhof in Neuenhagen können Besucher auch eine Ausstellung mit historischen Turmuhren bewundern. "Die älteste stammt aus dem Jahre 1637", berichtet Horst Bittner, der mit seinem Betrieb nach der Wende von Ost-Berlin nach Brandenburg zog.

Die Restaurierung des Berliner Denkmals wurde über Spenden finanziert. Unter dem Motto "Gönn‘ Dir eine Minute" hatte die Berliner Evangelische Versöhnungsgemeinde Ende 2018 eine Aktion gestartet, bei der insgesamt 35 000 Euro zusammenkamen.

Das Ziffernblatt stammt allerdings aus der Zionskirche in Berlin-Mitte. Gemeinsam mit dem Uhrwerk aus der Weddinger Gemeinde sei nun die "Uhr der Versöhnung" entstanden, sagte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie am Mittwoch bei der feierlichen Einweihung im öffentlich zugänglichen Foyer an der Karolin-Michaelis-Straße 1. Sie sei eine Brücke der Erinnerung an die deutsche Teilung. "Es ist gut, dass wir täglich daran erinnert werden: Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit", so Lilie.

In der Kapelle der Versöhnung, die in der Mauergedenkstätte nur wenige hundert Meter weiter an die Geschichte das Gotteshauses im Todesstreifen erinnert, war kein Platz. Die Versöhnungskirche stand nach dem Mauerbau 24 Jahre im Niemandsland zwischen Ost und West. Grenzsoldaten nutzten die Geisterkirche als Wachturm. Anfang 1985 wurde das Kirchenschiff gesprengt. Die Bilder, wie der Turm langsam in sich zusammensackte, bewegten nicht nur Christen.

"Die Uhr stand still – aber nicht die Zeit. Sie geht unaufhaltsam weiter und schafft Raum für den Zuversichtlichen", sagt Hildebrandt, als sich Zahnräder und Zeiger wieder drehen. "Die Uhr der Versöhnung darf jetzt wieder laufen, sicht- und hörbar für die Menschen aller Erdteile."