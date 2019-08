Lebendige Gemeinde unterm Regenbogen

Andrea Linne

Zepernick (MOZ) Die Aufregung steht allen ins Gesicht geschrieben. Seit Wochen proben die Jüngsten, helfen ihnen die Großen. Am Sonntag feiert die evangelische Kita Annengarten ihr zehnjähriges Geburtstags-, die Kirchengemeinde ihr Gemeindefest "Gott malt mit bunten Farben". Ein besonderer Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der St. Annen Kirche, wie Birgit Reinermann vom Gemeindekirchenrat betont. Kirchenmusikerin Karin Zapf hat sich mit den Kindern etwas Besonderes ausgedacht. Die Geschichte von Noah wird musikalisch gespielt und umgesetzt. Musiker unterstützen das Spiel.

Für Kita-Leiterin Jana Gerber, die mit ihren 15 Mitarbeitern 65 kleine Panketaler liebevoll umsorgt, heißt das, den Endspurt einzuläuten. "Wir haben gebastelt und gemalt, ein großer Regenbogen ist entstanden. Aber auch Requisiten und Tiermasken haben wir mit den Kindern hergestellt", berichtet sie. Gemeindepädagogin Mareike Peters-Manche trägt Ideen bei und unterstützt mit der Jungen Gemeinde Aufbau und Organisation des Großereignisses.

Mit Tamtam zum Kindergarten

Nach dem Gottesdienst zieht die Gemeinde mit Musik zur Kita, die direkt hinter der Kirche liegt. Dort wollen ab 11.30 Uhr die Redner an die wechselvolle Entstehungsgeschichte der evangelischen Kita erinnern, an Finanzierungssorgen, aber auch an die vielen schönen Momente. Nicht immer, so Gemeindekirchenratsvorsitzender Wolfgang Bartsch, sei alles gleich glattgelaufen.

Die erste Kita-Leiterin Cornelia Peters schaut am Sonntag vorbei und kann davon erzählen. Eine Ausstellung in der Kita führt durch die zehnjährige Geschichte der Einrichtung. Rund um die Kirche werden Köstlichkeiten angeboten, die Eltern backen Kuchen, auch Stände zum Basteln gibt es. Für alle Beteiligten soll zu sehen sein, welch kreative und engagierte Mannschaft für Kita und Gemeinde agiert. Karin Zapf: "Dafür steht auch die Geschichte von Noah, die die Vielfalt in unserer Gemeinde zeigt. Der Regenbogen ist die Verbindung." Kinder, ergänzt die Gemeindepädagogin, würden die Geschichte von Noah lieben.

Pfarrer Wolf Fröhling, der einmal in der Woche bei den Jüngsten vorbeischaut und immer freitags eine kleine Andacht mit den Kita-Kindern feiert, freut sich auf das Fest. Besucher werden aktiv einbezogen, betont er. Mit Führungen durch die Kirche lockt er am Nachmittag Gäste an. Ganze Generationen würden inzwischen in Zepernick mitarbeiten, freut sich Birgit Reinermann. Auch das sei in der wachsenden Gemeinde gelebter, farbenfroher Alltag.