Hitzeschlacht im Külzviertel

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Die schönste aller Stationen am Mittwochvormittag im Külzviertel war sozusagen eine "Außer-Konkurrenz"-Disziplin: Abkühlung unter dem großen Rasensprenger. Jungen und Mädchen in der Rekordzahl von fast 250 aktiven Mitstreitern nutzten die Pausen, um sich am Rande der Wettkämpfe eine Abkühlung angesichts der bis zu 30 Grad heißen Rahmenbedingungen zu holen. Nichtsdestotrotz hängten sie sich aber auch voll rein, wenn es um gute Leistungen bei den drei Läufen, beim Vollballstoß und beim Schlussweitsprung ging.

Die Interessengemeinschaft Sport, die seit rund zwei Jahrzehnten immer am Beginn eines Schuljahres diesen sportlichen Vergleich organisiert, hatte zusammen mit den Übungsleitern und Trainern aus Vereinen sowie Jugendlichen, die über die Talsand-Gesamtschule das Projekt "Schülerqualifizierung im Sport" für eine künftige Übungsleiter- Karriere absolvieren, die gewohnten Disziplinen vorbereitet. Wie seit Jahren gab es Wertungen in zwei Jahrgängen, um für Chancengleichheit zu sorgen – 2011er und 2012er suchten separat ihre Besten, die am Ende bei der Siegerehrung gewürdigt wurden.

In jeder Disziplin eine Medaille

"Da muss man aber ganz schön doll atmen", wusste Mailo Vonderlind (Lindgren-Schule) nach seinem Sieglauf über 400 Meter zu berichten. Letztlich war der Junge, der schon bei Blau-Weiß Leichtathletik trainiert, Gesamt-­sieger beim Geschicklichkeitslauf, der neben dem 30-m-Sprint auch schnelle Beine abverlangte. Als bester Schlussweitspringer kristallisierte sich Gewichtheber Kiril Taach heraus, der großartige 1,80 m schaffte. Wahre Medaillen-Hamsterin des Vormittags war Hajar Alhasoun von der sportbetonten Kästner-Grundschule, die tatsächlich in jeder Einzeldisziplin auf dem Podest stand und zweimal Gold gewann.

Adam Edilsultanov schaffte es als einziger, den Medizinball fünf Meter weit zu bugsieren. Der Passower Nick Saaber rannte in 1:21 min die schnellste Stadionrunde auf der schicken Tartanbahn. Und Amber Gesch (Kästner) war mit ihren 4,91 s beim Sprinten fixer als alle Jungen.

Siegerehrung in zwei Jahrgängen

Die Ergebnisse werden in den nächsten Wochen noch detaillierter ausgewertet. Dann gibt es in allen Klassen noch einmal eine Bilanz mit Ehrungen. Vielleicht kann ja Anton aus Passow dann auch schon wieder am Sportunterricht teilnehmen – am Mittwoch war er nach einem Bänderriss nur Zuschauer. "Ist aber nicht so schlimm", meinte er und drückte seinen Mitschülern für die nächste Station die Daumen.

In den Pausen war natürlich vor allem "viel trinken" angesagt – ein Extrastand für Becher mit Wasser war aufgebaut worden. Und natürlich ging es auch immer wieder in den Schatten, der auf dem Areal aber gar nicht so einfach zu finden war. Und ein zusätzlicher Teamwettbewerb war ebenfalls noch zu bewältigen: Basketball-Zielwerfen. Am Ende hatten zwei 2b-Klassen, die von den "Brechts" und von den "Kästners", jeweils neun Treffer, sodass ein Stechen den Sieger ermitteln musste: Die Kästner-Schüler hatten knapp die Nase vorn.

Disziplinen-Sieger, Jahrgang 2012, 30-m-Sprint: Hajar Alhasoun (Kästner) 5,20 s und Jaden Jähnke 5,06 s; Geschicklichkeitslauf: Alina Hilges (beide Brecht) 4,47 s und Leon Hauschild 4,40 s; Schlussweitsprung: Haja Alhasoun 1,51 m und Kirill Taach (alle Kästner) 1,80 m; Vollballstoß: Valentina Suckow (Waldrand) 4,60 m und Adam Edilsultanov 5,00 m; 400 m: Miral Hussein 1:29 min (beide Kästner) und Konrad Bartelt (Passow) 1:26 minJahrgang 2011, 30-m-Sprint: Amber Gesch (Kästner) 4,91 s und Theo Lindemann (Lindgren) 5,06 s; Geschicklichkeitslauf: Charlott Buttler (Brecht) 4,72 s und Mailo Vonderlind (Lindgren) 4,63 s; Schlussweitsprung: Elli Neumann 1,37 m und Collin Bogs (beide Waldrand) 1,71 m; Vollballstoß: Melody Roitsch (Kästner) 4,90 m und Kris Möller (Lindgren) 4,50 m; 400 m: Amber Gesch (Kästner) 1:29 min, Nick Saaber (Passow) 1:21 min