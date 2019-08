Wohnungsbau auf den Weg gebracht

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Weil die Panketaler am Montag ihren Plan nicht geschafft haben, kamen die Gemeindevertreter am Dienstag ein zweites Mal zusammen. Mehr als sieben Stunden brauchte das Gremium, um an zwei Abenden öffentlich 37 Beschlüsse zu fassen. Darunter auch zwei zum Kohlehof an der Schönower Straße 102.

Auf dem 2200 Quadratmeter großen kommunalen Grundstück will die Gemeinde für geschätzte fünf Millionen Euro bezahlbare Wohnungen und Gewerbeeinheiten errichten. Dazu wurden Planungen erarbeitet und öffentlich ausgelegt. Die CDU und Bündnisgrünen gelten als Gegner des Vorhabens. Die CDU-Fraktion möchte das Grundstück einer Gesellschaft oder einem Investor anbieten, die Bündnisgrünen vor allem den "gartenstädtischen Charakter" wahren, wie Fraktionschef Stefan Stahlbaum betont.

Kritik kam auch vom Eigenbetrieb Kommunalservice, der aus Gründen des Grundwasserschutzes die geplante Tiefgarage infrage stellt. Die durch den Bau nötige Grundwasserabsenkung, so die Befürchtung, könnte die Trinkwasserversorgung der Zepernicker tangieren. Anrainer kritisieren die Verdichtung, das Risiko, das die Gemeinde eingeht, und die Gebäudehöhe. Einzelne Hinweise aus der öffentlichen Beteiligung wurden von den Gemeindevertretern im Detail begutachtet. Nur in einem Punkt folgte das Gremium nicht den Hinweisen der Gemeindeverwaltung.

Demnach will die Gemeinde 20 Prozent weniger Parkplätze errichten als von der Stellplatzsatzung gedeckt, weil der S-Bahnhof Zepernick in unmittelbarer Nähe liegt. Das findet ein Anwohner, der sich beteiligt hat, ungerechtfertigt. Der Bedarf sei in diesem Bereich viel höher als die geplanten 35 Parkplätze auf dem Areal. Das sei nur im Rahmen des Bauantrages zu klären, so die Gemeinde. Zumal, warf Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) ein, vielleicht auf dem Nachbargrundstück der neuen Grundschule ein Parkplatz errichtet würde. Die Tiefgarage könne dann ganz entfallen. Dennoch befand die Mehrheit, dem Hinweis des Anwohners zum Plan zu folgen.

Anschließend wurde zudem der Satzungsbeschluss gefasst. BVB/Freie Wähler betonen, der Bau solle nicht durch die Gemeinde selbst errichtet werden. Das findet auch Christin Enkelmann (CDU), die an die Kreditbelastung erinnert. "Wir sollten den nachfolgenden Generationen jedoch auch einen Wert hinterlassen", so der Bürgermeister.