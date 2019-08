Vieles beim 24-Stunden-Lauf neu, aber bewährt gut

Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Bereits Freitagabend beginnt der Startschuss für die "24 Stunden von Bernau". Los geht es um 18.30 Uhr mit dem Bernauer Stadtmauerlauf, der sonst immer am Sonnabendvormittag viele Teilnehmer angelockt hat. "Wir mussten beobachten, wie Jahr für Jahr weniger Läufer zum 24-Stunden-Lauf gekommen sind. Deshalb haben wir das Konzept unter die Lupe genommen und es so angepasst, wie es von vielen Läufern gewünscht wurde", erklärte Frank Göritz von den Bernauer Lauffreunden.

Den Namen behält die Laufveranstaltung zurecht, denn zwischen dem ersten Start am Freitagabend und dem Zieleinlauf am Sonnabend um 19 Uhr liegen 24 Stunden – eben die von Bernau.

So werden in diesem Jahr Zeiträume von zwölf, sechs oder drei Stunden im Bernauer Stadtpark belaufen. Die Strecke bleibt gleich zu den Vorjahren, wie auch der Service drum herum. "Da hat sich gar nichts verändert, es wird eine Verpflegung an der Strecke geben", erklärte Frank Göritz. Eine Anreise am Freitag empfiehlt er, natürlich auch um rechtzeitig beim Stadtmauerlauf dabei zu sein. Das ist der erste Lauf nach der Sommerpause, der Punkte für den Barnimer Sparkassen-Laufcup bringen kann. Dabei stehen Strecken von 1,8 Kilometer für die kleinen Läufer sowie 3,6 und 8,2 Kilometer zur Auswahl. "Bislang haben sich dafür knapp 130 Läufer angemeldet, dass ist zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel", berichtete Göritz.

Übernachtung im Zelt möglich

Per Zelt können die Stadtmauer-Läufer, aber auch die Starter der Sonnabend-Zeitdistanzen, eine laue Sommernacht unterm Himmelzeit im Bernauer Stadtpark verleben, bis spätestens der Startschuss zum 12-Stunden-Lauf endgültig weckt. "Sanitäre Einrichtungen sind alles wie gewohnt vor Ort, wer möchte, der kann diese Möglichkeit auch ganz spontan nutzen", erklärte Göritz.

Von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends gehen dann Einzelläufer und Staffeln auf die Strecke. Getrennt gewertet werden am Ende kleine Staffeln (2 bis 4 Läufer) sowie große Staffeln (5 bis 10 Läufer). Für Schulen, Betriebe, Sportvereine gibt es die Möglichkeit, mit einer Maxi-Staffel (maximal 50 Läufer) am Wettkampf teilzunehmen. Hier gibt es nur eine Wertungskategorie.

Punkt 13 Uhr starten die 6-Stunden-Staffeln und Einzelläufer. Etwa 50 Einzelanmeldungen liegen bisher dafür vor. Die Staffeln dürfen aus zwei bis vier Läufern bestehen. Die Auswertung erfolgt in dieser Kategorie altersklassenunabhängig, getrennt nach Männern, Frauen und Mix.

Um 16 Uhr folgen dann die Staffeln und Einzelstarter über den 3-Stunden-Wettkampf.

"Wir werden abwarten, wie die einzelnen Wettbewerbe angenommen werden und vielleicht im nächsten Jahr noch etwas verändern. Aber Fakt bleibt, aus jetziger Sicht werden die 24 Stunden von Bernau nicht sterben wie so viele andere Veranstaltungen in der Region, auch Dank unserer Sponsoren wie u. a. Andreas Langkowski", versprach Frank Göritz.