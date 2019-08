Neue Aufzüge in Neu-Buchhorst

MOZ

Strausberg (MOZ) Im Auftrag der Wohnungsgesellschaft (WGE) ist am Mittwoch mit dem Einbau dreier Aufzüge in Neu-Buchhorst begonnen. Am Walde und im Hirschsprung verfügen damit bald weitere Aufgänge über einen Fahrstuhl. Pro Anlage investiert die WGE Geschäftsführerin Susanne Branding zufolge 85 000 Euro.

In WGE-Wohnblöcke sind damit demnächst 137 Lifte eingebaut. Die so genannte Modernisierungsumlage bringt für die Mieter höhere monatliche Kosten mit sich. Die genaue Höhe hängt Susanne Branding zufolge vom Modernisierungsgrad der Wohnung ab, bleibe aber immer unter den rechtlichen Möglichkeiten.

Mieter Peter Petrick aus dem Hirschsprung war besonders froh, dass die Bauleute von der Eberswalder Firma Alkos anrückten. In seinem Aufgang gibt es einen Lift, den der 78-jährige Erdgeschossbewohner nutzt, um Bekannte oben im Haus zu besuchen. Auf dem Weg zum Einkaufen hatte er am Mittwoch den Schlüssel in der Wohnung vergessen. Mit Mühe öffneten Alkos-Mitarbeiter ein angekipptes Fenster, einer gelangte zur Tür und öffnete sie. Zum Dank gab es eine Kanne Kaffee.