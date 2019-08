SPD-Abgeordnete will ihr Direktmandat verteidigen

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Politik ist ein hartes Geschäft, in dem man mit Ernsthaftigkeit daran arbeitet, dass es den Menschen im Land besser geht." Es klingt nicht wie ein Spruch, wenn Inka Gossmann-Reetz das sagt. Eher wie ein Leitsatz, dass Politik, auch Parteipolitik, sehr wohl eine sinnvolle Arbeit ist. Ein Credo, das über Zeiten trägt, wenn ihr feindselig begegnet wird, der Ton im Parlament rau ist oder Diskussionen mühselig sind.

Meistens trägt Inka Gossmann-Reetz aber sowieso ein zuversichtliches Lächeln im Gesicht. Unterm Strich sei viel erreicht worden, und nach fünf Jahren als SPD-Landtagsabgeordnete hat sie keineswegs genug. "Ich bin kompetent. Mit mir bekommen die Leute eine engagierte Abgeordnete, die gut vernetzt ist. Das habe ich schon bewiesen", sagt sie selbstbewusst. Sie verschaffe den Kommunen Zugänge zur Landesregierung und trage umkehrt auch deren Anliegen erfolgreich wieder zurück, wie ihr Bürgermeister bestätigen.

Der rot-roten Landesregierung stellt sie ein gutes Zeugnis aus, dieser "Fünf-Jahres-Plan" sei übererfüllt. "Wir haben das Sonderprogramm 100 Millionen Euro für den Straßenbau um 29 Millionen erhöht. 7 500 Polizeistellen haben wir festgelegt, aber 8 100 gesichert", zählt sie auf. "Die Studierendenzahl wurde hochgesetzt, der Wohnungsbau gefördert. In Kitas und Schulen sind Gelder für die Komplettausstattung mit WLAN geflossen, viele Maßnahmen zur Medienbildung wurden unterstützt. Das Glienicker Feuerwehrdepot haben wir mit mehr als einer Million Euro gefördert. Die L 171 wird jetzt gebaut. Das letzte beitragsfreie Kita-Jahr stand gar nicht im Programm." Um manches wurde dabei zäh gerungen, so ist eben Politik.

Zwei Jahre vor der Wahl habe sie sich damals mit Fleiß und Ehrgeiz mittels Mentor eingearbeitet und auf das Mandat vorbereitet, sagt Inka Gossmann-Reetz. "Es macht viel aus, dass ich einerseits präsent bin und andererseits im Hintergrund mitarbeite", sagt sie. Mit Schulleiterinnen und -leitern habe sie deren Sorgen besprochen, in ihrem Büro in Birkenwerder manches Anliegen klären oder gleich an die richtige Stelle weitertragen können.

Andere miteinander ins Gespräch zu bringen, liegt ihr. Als ausgebildete Krankenschwester und Pflegedienstleiterin hat sie viele Menschen buchstäblich hautnah kennengelernt, und dieser nicht-politische berufliche Hintergrund helfe ihr oft, die Perspektive der Leute "draußen im Land" einzunehmen. Als Werbegeschenk hat sie ganz praxisnah gut 700 Notfalldosen an Senioren verteilt, die mit Zettel versehen (hoffentlich) in deren Kühlschränken stehen, damit der Rettungsdienst in einem Ernstfall gleich Bescheid weiß, wen er vor sich hat.

Im Parlament wollte Inka Gossmann-Reetz aber nicht nur auf das Soziale festgelegt werden. Sie kniete sich in die Innenpolitik. Inzwischen ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecherin der Fraktion. Sie leitet die Parlamentarische Kontrollkommission, die den Nachrichtendienst kontrolliert und ist Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss. Sie hat das Polizeigesetz und das Verfassungsschutzgesetz mit dem Koalitionspartner mit ausgehandelt, auch das Beteiligungsgesetz für Kinder und Jugendliche. Der Lohn für die Arbeit ist auch ein guter achter Listenplatz. Außerdem war sie fünf Jahre lang ehrenamtliche Polizeibeiratsvorsitzende. In ihrer Hohen Neuendorfer Heimatstadt ist sie Stadtverordnete.

Heidekrautbahn und besserer S-1-Takt sind ihr wichtig, auch der Radweg Velten-Pinnow, der nun endlich kommen soll. Bei künftigen Zielen tritt das Soziale wieder in den Vordergrund: Sie möchte die Feuerwehrausbildung zum Truppmann, Rettungsdienst und Pflegehilfe im Rahmen eines Wahlpflichtfachs in der 10. Schulklasse verankern. Erste Hilfe sollte in der Schule gelehrt werden, nicht erst für die Fahrerlaubnis, findet sie. "Bei 70 Prozent der Herzstillstände sind Leute in der Nähe, die helfen könnten, aber oft nicht wissen, wie. Dabei können das schon Kinder – und sogar anderen beibringen, wie es geht."