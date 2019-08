Gewerkschaft und Gastronomieverband streiten über Überstunden

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten prangert die Arbeitszeiten auch in Oberhavels Branche an. Der Unternehmerverband wehrt sich vehement.

Der deutsche Arbeitstag ist in der Regel acht Stunden lang. Nicht so in der Gastronomie. Zehn, elf, zwölf Stunden sind keine Seltenheit für den, wer als Kellner, in der Küche, oder hinterm Tresen arbeitet. Das liegt an der Branche, die auf viele Faktoren reagieren muss: Wetter, Auslastung und saisonale Schwankungen. Das erzeugt zwangsläufig viele Überstunden und damit auch immer wieder Auseinandersetzungen zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und dem Branchenverband des Gastgewerbes, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga).

Die Gewerkschafter wollten genauer wissen, wie viele Überstunden in der Branche anfallen und beauftragte damit das Pestel-Institut aus Hannover. Das Forschungsinstitut und Dienstleister für Kommunen, Unternehmen und Verbände erstellte einen "Überstunden-Monitor". Ergebnis: In Oberhavel haben nach NGG-Angaben alle Beschäftigten rund 2,3 Millionen Arbeitsstunden im vergangenen Jahr zusätzlich geleistet, davon 1,2 Millionen Überstunden zum Nulltarif – ohne Bezahlung. Danach hätten alle Beschäftigten den Unternehmen im Kreis Oberhavel 31 Millionen Euro geschenkt.

Unter Generalverdacht

Bezogen auf die Hotel- und Gaststättenbranchen leisteten die Beschäftigten in Oberhavel 2018 rund 53 000 Überstunden. Das hat das Pestel-Institut auf Basis des Mikrozensus berechnet, teilt die Gewerkschaft mit. Demnach seien 45 Prozent aller im Landkreis Oberhavel geleisteten Überstunden im Gastgewerbe unbezahlt. Für 2018 bedeutet dies – bei 12 Euro Lohnkosten pro Stunde für den Arbeitgeber – ein Lohn-Geschenk von 284 000 Euro, teilt NGG-Geschäftsführer Sebastian Riesner mit.

Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer vom Dehoga Brandenburg, sieht seine Branche unter Generalverdacht gestellt und wehrt sich vehement gegen das Ausbeuter-Image, wie es die NGG darstelle. "Für Überstunden gibt es entweder einen Freizeitausgleich oder mehr Geld", sagte Lücke am Mittwoch dieser Zeitung. Es gebe Gesetze und Tarife, die die Arbeitgeber "einzuhalten haben."

Die Gewerkschaft hat noch weitere Kritik Richtung Dehoga geäußert. Dabei geht es um die Arbeitszeiten. Die NGG wirft dem Gastronomenverband vor, die Bundesregierung zu drängen, die Arbeitszeiten noch flexibler zu gestalten. "Es geht darum, das Arbeitszeitgesetz zu durchlöchern. Ziel der Arbeitgeber ist es, die Höchstarbeitszeit auf bis zu 13 Stunden pro Tag auszuweiten", kritisiert Sebastian Riesner.

Der Brandenburger Dehoga-Verband reagiert empfindlich auf die Kritik. Die Vorwürfe würden "seit einem Jahr immer wieder versendet" und von der Dehoga mehrfach kommentiert. "Niemand hat je etwas von 13 Stunden gesagt. Das ist eine Unterstellung", stellt Olaf Lücke klar. "Welcher Unternehmer würde denn seinen Mitarbeitern so etwas antun, sie bis zum ,Get no’ arbeiten zu lassen? Sie sollen ja morgen wiederkommen." Auch beim Reizwort "Durchlöchern des Arbeitszeitgesetzes" zieht Lücke eine klare Linie gegenüber der NGG. "Es geht weder um ein Durchlöchern, noch um eine Erweiterung der Arbeitszeiten, es geht um die Anpassung des Arbeitszeitgesetzes an die Lebenswirklichkeit."

Der Dehoga schlägt vor, das Arbeitszeitgesetz von einer täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit umzustellen. So könnten Arbeitszeiten individueller und flexibler auf die Wochentage aufgeteilt werden.

Olaf Lücke hält das Vorgehen der NGG für gefährlich,weil es dem eigenen Image schade. "Wir alle suchen Fachkräfte und haben es sowieso schon schwer, junge Menschen zu finden, die an Sonn- und Feiertagen arbeiten wollen. Mit solchen Horrormeldungen werden einer ganzen Branche Knüppel zwischen die Beine geworfen. Das ist nicht die Lösung", sagt Lücke.