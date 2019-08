Schwanebeck darf nochmal entscheiden

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) In zwei Wahllokalen – am Genfer Platz und im katholischen Gemeindezentrum – dürfen die Schwanebecker am Sonntag neben dem neuen Brandenburger Landtag auch die Kandidaten für den Ortsbeirat wählen. Denn am 26. Mai war es zu Lieferproblemen bei den Stimmzetteln für dieses Gremium gekommen. Die Gemeindevertretung entschied, die Wahlen deshalb zu wiederholen. Zu eng lagen CDU und AfD nach der Auszählung beieinander.

Betroffen sind die Wahlbezirke 16 und 17. Wahlberechtigt ist, wer zur Hauptwahl am 26. Mai im Wählerverzeichnis eingetragen war. Personen, die erst danach ihr Wahlrecht für die Ortsbeiratswahl erhalten haben, dürfen ihre Stimme für den Ortsbeirat nicht abgeben. Darauf verweist die Gemeindeverwaltung.

Grundsätzlich dürfen alle Wahlberechtigten zur Tat schreiten, die am 26. Mai in einem der beiden Wahllokale waren oder das vor hatten. Anders verhält es sich mit den Briefwählern. Deren Stimmen wurden allesamt im Rathaus Panketal ausgezählt, so Sprecher Frank Wollgast. Eine Ausnahme gibt es. Wahlberechtigte, die Briefwahlunterlagen mit ihrem Wahlschein beantragt hatten, bei der Hauptwahl aber eines der Wahllokale nutzten, dürfen wiederholen. Dafür müssten die Betroffenen bis 30. August einen Antrag auf Erteilung eines neuen Wahlscheins stellen. Das gilt auch für Wahlberechtigte mit Wahlschein, die noch im Besitz ihres alten Wahlscheins sind.