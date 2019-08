Hühner-Nachwuchs in Schöneiche

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Nach der Mahlzeit muss im Wohnzimmer Ruhe herrschen, da ist Heidi Schreiber streng. Die Küken, die am Sonntagmorgen geschlüpft sind, brauchen noch jede Menge Schlaf, und da stört jedes Geräusch.

Seit gut drei Wochen hält der Hühner-Nachwuchs die Schöneicherin jetzt auf Trab. Angefangen hat alles damit, dass sie in einer Gartenzeitschrift von Wyandotten erfuhr. Hühnern dieser Rasse werden ein gemütlicher Charakter und eine gute Legeleistung nachgesagt. Gezüchtet wurden sie ursprünglich als Zwiehühner, also als welche, die gut legen und gut Fleisch ansetzen. Letzteres ist für Heidi Schreiber nicht von Belang. Ihre Hühner sollten auf keinen Fall im Topf enden, sondern wenn es soweit, ist einen natürlichen Tod sterben. Aber ein Frühstücksei aus eigener Haltung, das wäre schon schön, fand sie, und außerdem gefielen ihr die stattlichen Hühner.

Drei Hennen und ein Hahn

Ein Züchter war bald gefunden, allerdings nicht in der näheren Umgebung, sondern im vorpommerschen Strasburg. Drei Hennen leben seither in Schreibers Garten, im Herbst kam ein Hahn dazu. Seither ist er der Chef im Gehege, beschützt seine Hennen und kommt auch sonst seiner Rolle als Hahn eifrig nach, wie Heidi Schreiber berichtet. Wyandotten-Nachwuchs hätte also nichts im Wege gestanden, aber die Hennen wollten und wollten nicht brüten. Heidi Schreiber aber wünschte sich eine Vergrößerung ihrer Hühnerschar – und griff schließlich auf technisches Gerät zurück. Über eine Erkneraner Bekannte konnte sie sich eine Brutmaschine leihen. Das elektrische Gluckennest fand im Wohnzimmer Platz, Heidi Schreiber platzierte zehn Eier darin, und nun hieß es 21 Tage lang warten. Regelmäßig bewegte der Apparat die Eier, fast so, wie es im Nest wäre, und für ausreichende Luftfeuchtigkeit war von Zeit zu Zeit Wasser nachzufüllen.

Das nötige Wissen verschaffte sich Heidi Schreiber, im Berufsleben Postfrau in Neu Zittau, unter anderem im Internet. So erfuhr sie auch, dass Bruteier geschiert, also mit einer speziellen Lampe durchleuchtet werden. "Am siebten Tag war schon zu sehen, dass da etwas ist", erzählt sie. Und am 20. Tag zu hören. Sonnabendmorgen piepste es vernehmlich in Heidi Schreibers Wohnzimmer, obwohl da noch kein Küken geschlüpft war. "Die verständigen sich auf diese Weise", weiß Heidi Schreiber inzwischen.

Achtfacher Geflügel-Nachwuchs tummelt sich jetzt im ehemaligen Kaninchen-Käfig im Wohnzimmer. Zwei sind blassgelb, das Federkleid der anderen erinnert Heidi Schreiber eher an Pinguine. Zwei der Kleinen sind allerdings nicht ganz so munter wie die anderen. Weil ihre Kraft dazu nicht reichte, hat Heidi Schreiber geholfen. Beide Küken leiden zwar an einer Spreizung der Beine, doch der Tierarzt hat schon Entwarnung gegeben. Mithilfe von aus Einwegspritzen gebastelten kleinen Schienen komme alles in Ordnung. Zur Sicherheit sind die beiden jetzt in einer Plastikschale etwas separiert untergebracht

Bald geht es nach draußen

Allerdings weiß Heidi Schreiber auch: Wären sie auf natürlichem Wege ausgebrütet worden, hätten die beiden wohl nicht überlebt. Dass es ein Spagat ist, die kuscheligen Federknäuel bei aller Niedlichkeit Tiere sein zu lassen, ist ihr auch bewusst. Namen hat keins ihrer Hühner, weder die alten noch die jungen. Und in drei bis vier Wochen kommen die Kleinen nach draußen, übergangsweise in einen ehemaligen Kaninchenstall, bis sie robust genug sind, neben den Großen im Hühnerhof zu bestehen.