Margitta Mächtig (Linke) ärgert sich über Péter Vida (BVB/FW)

MOZ

Eberswalde (MOZ) Margitta Mächtig (Die Linke) widerspricht der Behauptung von Péter Vida (BVB/Freie Wähler), dass die AfD und die Linke einen Ausschussvorsitz für die Freien Wähler im Kreistag verhindert hätten. "Es ist wahrheitswidrig", so Mächtig. Es bleibe zudem ein Geheimnis, woher Vida diese Behauptung nehme, so Mächtig in einer Stellungnahme. Die Freien Wähler würden in der Stadtverordnetenversammlung Bernau ihrerseits mit AfD, CDU und anderen zusammenarbeiten, so Mächtig weiter.

Margitta Mächtig (Die Linke) wurde vom Jugendhilfeausschuss des Kreistages vergangene Woche in einer geheimen Wahl zur Vorsitzenden gewählt. Der Ausschuss hat die Besonderheit, dass er als einziger Ausschuss seinen Vorsitz selbst wählt, weil er neben dem Kreistag Beschlüsse fassen kann. Stimmberechtigt sind sechs Mitglieder des Kreistages sowie vier Träger der Jugendhilfe im Landkreis.

Die Freien Wähler sind davon ausgegangen, dass sie die Leitung des Ausschusses bekommen. In einer Vorabsprache der Fraktionen wurde dies so vereinbart. Jede Fraktion muss schließlich nach ihrer Stärke auch in den Ausschüssen vertreten sein. Nach dem d’Hondt-Verfahren wird diese proportionale Repräsentation errechnet und den Freien Wähler stehen als fünftstärkste Fraktion im Kreistag ein Ausschussvorsitz zu. Da Sven Weller bei der Wahl zum Vorsitz im A 8 unterlegen war, geht die Fraktion nun leer aus. Peter Vida fordert nun, dass sich der Kreistag am 11. September erneut die Besetzung der Ausschüsse regelt.