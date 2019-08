Der Landesrechnungshof muss im Landtag für neue Fraktionen weichen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Der Landtag in Potsdam ist umringt von Zelten für Fernsehübertragungen. Während alle Augen auf den Wahlabend am 1. September gerichtet sind, fahren gleichzeitig Umzugswagen am Gebäude vor: Heute und morgen verlässt der Landesrechnungshof still und leise seine bisherigen Diensträume, um Platz zu machen für weitere Fraktionen und ein eventuell durch Ausgleichsmandate aufgeblähtes Parlament.

Die rund 100 Mitarbeiter der Prüfbehörde richten sich in der Roten Kaserne im Norden Potsdams neu ein. Der Ziegelbau aus Kaiserszeiten wurde für 82 000 Euro monatlich angemietet. Möbel mussten neu angeschafft werden, weil der Rechnungshof 2014 seine eigenen verkaufen mussten – sie passten nicht ins rot-weiße Farbkonzept des neuen Landtages.

Hin und Her in Potsdam

Der Umzug ist nur ein weiteres Provisorium für eine Behörde, die wie keine andere in den vergangenen 30 Jahren hin und her wandern musste. Neu gegründet wurde der Hof an historischer Stelle – am Sitz des ehemals preußischen Rechnungshofes in der Potsdamer Innenstadt. Allerdings war man dort nur Untermieter beim Bundesrechnungshof. Während Sanierungen des Gebäudes mussten die Landesprüfer für mehr als ein Jahr in Baracken am südlichen Stadtrand ausweichen. Nach dem Rückzug zeichnete sich ab, dass dies nur ein Zwischenschritt sein würde.

Der Landtag beschloss Mitte des vergangenen Jahrzehnts, auf dem Grundriss des Stadtschlosses ein neues Parlament errichten zu lassen. Bei der Bemessung des Raumbedarfs kam eine mögliche Berlin-Fusion zum Tragen. Zwar steht das Thema seit der gescheiterten Volksabstimmung 1996 nicht mehr auf der Tagesordnung. Aber für den Fall der Fälle wollte man gewappnet sein und einen Landtag haben, der für Berliner und Brandenburger Abgeordnete Platz bietet.

Berlin-Reserve ist aufgebraucht

Also baute man das neue Gebäude entsprechend groß – und der Rechnungshof erhielt die zweifelhafte Ehre, als Lückenbüßer zu dienen. Der damalige Präsident der Behörde, Thomas Apelt, argumentierte heftig gegen diesen Umgang mit dem Rechnungshof – ohne Erfolg. Einziges Zugeständnis: Die Flure des Hofes wurden gesichert, sodass Abgeordnete und Journalisten nicht zufällig über Prüfberichte stolpern können.

Vor zwei Jahren begann die Landtagsverwaltung, über Platznot zu klagen, und rechnete aus, dass sich der nach der Wahl in diesem Jahr verschlimmern würde. In Folge dessen wurde eine erste Abteilung des Rechnungshofes in ein Bürogebäude ausgelagert. Ein Neubau war zwischenzeitlich geprüft worden und ist wieder vom Tisch.

Im März dieses Jahres entschied der Landtag, dass das nicht reicht, und Finanzminister Christian Görke (Linke) mietete nach längerer Suche die Rote Kaserne an. Da war der Rechnungshof längst in die politischen Mühlen geraten. CDU-Chef Ingo Senftleben brachte die Idee auf, die Behörde nach Cottbus oder Frankfurt (Oder) umsiedeln zu lassen, um die Standorte dort zu stärken.

Die rot-rote Landesregierung beschloss im Frühsommer, das Wissenschaftsministerium zur Stärkung der Lausitz nach Cottbus zu verlegen. Im entsprechenden Kabinettsbeschluss ist davon die Rede, dass eine weitere Behörde mit 100 Mitarbeitern folgen soll. Im Rechnungshof macht man sich keine Illusionen, wer da ganz oben auf der Liste stehen würde.

Ob es dann in Cottbus endlich einen Neubau für den ganzen Rechnungshof gibt, steht derzeit in den Sternen. Den Mitarbeitern in der Roten Kaserne wäre schon mit einer Kantine geholfen. Die gibt es nicht und lohne sich für so eine kleine Einrichtung auch nicht, heißt es. In Sichtweite existiert nur ein Imbissstand. Vielleicht führt das dazu, dass künftig mehr Mitarbeiter von der Möglichkeit der Heimarbeit Gebrauch machen und so immer weniger Prüfer am Sitz des Rechnungshofpräsidenten durch die nüchternen Flure der alten Kaserne streifen.