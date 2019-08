Bismarkturm-Konzert

Simone Weber

Rathenow Ein besonderes Kulturereignis steht an diesem Samstag, 31. August auf dem Programm - die Musik- und Kunstschule Havelland lädt ab 20.00 Uhr zum Open-Air-Konzert an den Bismarckturm auf den Weinberg in Rathenow ein.

Schüler, die an Kreismusikschule ein Instrument erlernen, aber auch erwachsene Musikschüler, spielen, in kleinen Ensembles, im Orchester oder der Big Band. Auch Gesangsschüler bereichern wieder das Konzert. Zur Tradition der Konzerte gehört die Aufführung unterschiedlicher Musikrichtungen, von Klassik über Popmusik, bis zu moderner Filmmusik.

Die, damals noch Städtische Musikschule veranstaltet im Jahr 2003 das erste Konzert unterm Bismarckturm. Bis 2012 fanden die Konzerte regelmäßig auf dem Weinberg statt. Durch Sanierungsarbeiten sowie die BUGA fanden die Open-Air-Konzerte in manchen Jahren auf dem Innenhof der Alten Mühle und auf dem Märkischen Platz statt.

Im Jubiläumsjahr der Stadt zum 800. Geburtstag nahm die Musik- und Kunstschule Havelland die beliebte Tradition wieder auf. Schätzungsweise 800 Zuhörer hatten sich es wieder auf mitgebrachten Decken und Klappstühlen bequem gemacht, um das Konzert zu genießen. Vereinzelt brachten sie sich ein kleines Picknick mit. Katrin Rentmeister und Franziska Rahn vom Kulturamt verschenkten in historischen Kostümen an die Gäste Blumen und kleine Souvenirs zum Stadtjubiläum. In den beiden zurückliegenden Jahren gab es, teilweise weil die Musikschüler zum Austausch mit dem Internationalen Jugendsinfonieorchester unterwegs waren, wiederum keine Open-Air-Konzerte unterm Bismarckturm.

Der Eintritt zum Open-Air ist frei. Sitzgelegenheiten und eine Taschenlampe für den Weg sind bitte selbst mitzubringen.