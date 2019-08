Congelados de Navarra (CN) kauft Tiefkühlfabrik "Frenzel" in Manschnow

Ulf Grieger

Manschnow Congelados de Navarra (CN) hat die Tiefkühlfabrik "Frenzel" in Manschnow (Oderbruch) gekauft.

CN ist eines der führenden Unternehmen für tiefgefrorenes Gemüse in Europa mit einem Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro, 800 Mitarbeitern und sechs Produktionsstätten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Fustiñana, Navarra.

Kunden sind große Vertriebsunternehmen in mehr als 50 Ländern, Vermarkter in den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie und Industrie. CN stärke mit dieser Neuerwerbung seine Position in Europa., so das Unternehmen.

Mit dem Kauf des Frenzel-Werks in Manschnow setze man den Expansions- und Wachstumsprozess fort. Position auf dem europäischen Markt werde gestärkt, da sie eine stärkere Präsenz sowohl in Deutschland als auch im gesamten Einflussbereich ermögliche. Benito Jiménez, CEO des Unternehmens, betonte gegenüber der Zeitung Navarra Capital, dass "die größere Kundennähe in diesem Bereich unsere Wachstumsstrategie verstärkt und einen neuen Schritt in der internationalen Konsolidierung des Unternehmens darstellt."

Mit dem Kauf wurde die Firma CN Deutschland gegründet und die Marke Frenzel, die bereits eine anerkannte Präsenz in deutschen Supermärkten hat und seit Jahren tiefgefrorenes Gemüse und Obst sowie ausgearbeitete Gerichte verkauft, integriert. Von zuletzt 62 Mitarbeitern bei "Farmersland Frenzel" sind jetzt noch 54 im Ein-Schicht-System beschäftigt .