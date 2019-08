Brandenburg Am Samstag, 31. August, wird ab 19 Uhr zu einem stimmungsvollen Abend mit Tanz und Live-Musik der Band Pegasus in den Biergarten der Neuen Mühle eingeladen. Die Strandbar hat an diesem Tag länger geöffnet und so können Besucher den Abend mit fruchtigen Smoothies, leckeren Milchshakes oder Herzhaftem vom Grill genießen. Reservierungen sind unter 03381/7956575 möglich.