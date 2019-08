Dackelausstellungen in Plaue

Plaue Die DTK-Teckelgruppe richtet an diesem Wochenende auf dem Hundeplatz des Schäferhunde- Vereins Brandenburg OT in der Plauer Waldstraße zwei Dackel-Ausstellungen aus. Los geht es am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Die Siegerehrung und Pokalübergabe findet dann jeweils ab ca. 14 Uhr statt, anschließend gibt es ein "Best in Show". Zuschauer und Gäste sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Gasthunde sollten jedoch Impfpass durch Herrchen oder Frauchen dabei haben und an der Leine geführt werden.