Günter Baaske, SPD.

Bad Belzig 61, MdL, Minister a.D., Lehrer, 4 Kinder, verheiratet

Ich habe bewusst auf einen vorderen Listenplatz verzichtet - es ist mir wichtig, das Vertrauen der Wähler zu erhalten. Bei der Kommunalwahl habe ich das 3. Mal das landesweit beste Ergebnis erhalten - ich hoffe, das Direktmandat wieder zu erringen.

"Damit die Kleinen nach oben kommen"

Ich möchte, dass unsere Kinder gut, gesund und glücklich aufwachsen. Alle sollen die gleichen Chancen haben. Dazu brauchen wir mehr Pädagogische Fachkräfte in den Kitas und mehr LehrerInnen. Gute Bildung darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängen.

Ich kenne die Region "wie meine Westentasche", bin hier aufgewachsen, habe nie den Kontakt zu den Menschen verloren.

Meine Ziele: ausreichend & moderne Kitas/Schulplätze, verbesserte Mobilität für Pendler mit den Taktverdichtungen beim RB 33/RE7, gute Busverbindungen, um zur Bahn zu kommen.

Wir haben in Brandenburg in den letzten Jahren für die Kitas viel geschafft: Es gibt mehr Personal in den Kitas und Krippen. Und der erste Schritt Richtung Beitragsfreiheit wurde gemacht. Wir haben über 5.000 neue Lehrer eingestellt, 700 mehr, als im Wahlprogramm versprochen.

Bananen und Kaffee kamen schnell in den Osten, aber darum ging/geht es ja nicht. Ich genieße die Freiheit, aber unterschiedliche Renten/Löhne sind durch nichts mehr zu rechtfertigen. Ostdeutsche müssen viel stärker überall hin - auch in Führungsjobs - kommen. Dann werden wir auch mental besser zusammenkommen.

Was für eine Frage?! Hier lebt es sich einfach toll. Die Landschaft ist bezaubernd, die Menschen sind einzigartig. Gemeinsinn und Miteinander werden in unseren Dörfern und Städten groß geschrieben. Hier findet man das, was viele suchen: Zuhause & Heimat. Unsere Kinder wachsen entspannt und glücklich auf.

Die Küken werden im Herbst gezählt. Wichtige Ziele sind: Personalschlüssel: Krippe auf 1:4 und Kita 1:9, im Hort 13 statt 15 Kinder. Kitas & Horte werden beitragsfrei; Pflege mit einheitlichem Tarifvertrag, Eigenanteil begrenzt; Landesprogramm mit 100 Mio. Euro p.a. für Straßen mit Radwege.