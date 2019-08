Andreas Koska, B90/Grüne.

red

Bad Belzig Männlich, 63 Jahre alt und Journalist, geboren bin ich in Polen, Abitur in Berlin und danach Studium. Seit 1990 in Cammer, Vater von zwei plus drei Kindern und Großvater von sieben weiteren. Seit Mai bin ich Gemeindevertreter in Planebruch.

Hallo Dorf, Tschüss abgehängt - denn dieser Spruch verkörpert wofür ich stehe: den ländlichen Raum, den es zu stärken gilt. Also Busverkehr, Schule und Kita, Gesundheitsversorgung und seniorengerechte Wohnungen - das muss da sein, für die Menschen.

Ich habe die letzten 15 Jahre hier als Lokalreporter gearbeitet, kenne jeden Ort, viele Menschen und ihre Sorgen. Habe den Dorfverein Cammer gegründet, bin Vorsitzender des Tourismusvereins, Ombudsmann einer Einrichtung für behinderte Menschen in Bad Belzig.

Es war ein auf und ab, besser kann es immer werden. Die Landesregierung hat es versäumt rechtzeitig auf den Klimawandel zu reagieren. Der Waldumbau, die Förderung der biologischen Landwirtschaft und der artgerechten Tierhaltung sollten Priorität haben.

Mein Sohn ist Westberliner, meine Schwiegertochter kommt aus Müllrose, das ist unsere Einheit im Privaten. Gleiche Renten, gleiche Stundenlöhne - das lässt alles noch auf sich warten, 30 Jahre nach dem Mauerfall eigentlich ein Unding.

Ich kenne nur Blühstreifen für die Bienen und die sind auch viel zu selten. Insgesamt geht es doch aber allen besser. Die Häuser erstrahlen in frischen Farben, die Menschen reisen durch die Welt, wir müssten zufrieden sein.

Es könnten 16 bis 17 Sitze werden, wie es ausschaut wird es wohl eine Dreierkoalition geben. Eine Regierung mit der Populistenpartei AfD kommt nicht in Frage, mit allen anderen muss man reden können, denn es geht um unsere Heimat - Brandenburg.