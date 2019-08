Claudia Sprengel, Linke

red

Bad Belzig Ich bin eine junge Politikerin, die Verantwortung für Brandenburgs Zukunft übernehmen möchte. Daher sind meine Themen Digitalisierung, Geschlechtergerechtigkeit und Mobilität - Fragen, die entscheiden, in was für einer Gesellschaft wir leben werden.

#BrandenburgVerlinken – ein Hashtag, der klar macht, wofür ich mich einsetze. "Verlinken" heißt etwas miteinander zu verbinden, daher steht das Wort für Zusammenhalt und Solidarität. Ebenso für das Digitale und für klare, linke Politik.

Ich kannte den Wahlkreis zunächst durch die Arbeit. Ich habe ihn besser kennengelernt und finde, es passt. Hier sind Smart Village und Landleben vereint. Ich möchte, dass gerade solche Projekte gefördert werden.

Ich bin stolz auf vieles, das erreicht wurde, wie etwa Kitabeitragsfreiheit und das Paritégesetz. Aber natürlich gab es schmerzhafte Kompromisse wie das Polizeigesetz oder den aufgeschobenen Kohleausstieg. Es gibt noch viel zu tun.

Ich bin zwar `89 geboren, dennoch gibt es in meiner Generation noch so etwas wie eine Ostidentität. Das liegt an Unterschieden, die es z.B. im Lohn immer noch gibt, aber auch an Sozialisation. Trotzdem ist Ostalgie kein geeigneter Rückzugsraum.

Mit diesem Begriff sind ja eher Enttäuschungen verbunden, daher möchte ich ihn eigentlich nicht auf meinen Wahlkreis anwenden. Wiesenburg/Mark z.B. setzt Impulse und traut sich mit dem KoDorf neue Wege zu gehen. Da sehe ich einiges am Aufkeimen.

Ich traue meiner Partei sehr viel zu, die Entscheidung treffen aber die Wähler*innen. Die Koalitionsbildung wird aus jetziger Sicht nicht einfach, ich persönlich hoffe aber auf eine rot-rot-grüne Mehrheit.