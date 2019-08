Tim Kehrwieder, FDP

red

Bad Belzig Mein Name ist Tim Kehrwieder, 20 Jahre alt und lebe in Reppinichen. Momentan studiere ich Politik und Wirtschaftswissenschaft in Halle an der Saale. Meine politischen Schwerpunkte sind Wirtschafts-, Bildungs- und Digitalpolitik.

Unsere Großfläche "Aufstand der Vernunft". Wir als FDP sind die Stimme gegen Panik und irrationale Ideen. Problemlösungen erfordern Ruhe und Sachlichkeit. Dafür stehen wir als Freie Demokraten. Die echte Alternative zu Rot-Rot und Extremisten.

Heimat und Familie sind die positiven Begriffe. Leider aber auch furchtbarer Netzausbau, Funklöcher und schlechter ÖPNV. Wenn wir all das angehen haben wir viel erreicht. Aber trotzdem lebe ich gern hier. Der Fläming ist für mich Herzenssache.

In einem Wort: Katastrophal. Brandenburg steht im Bildungsmonitor auf dem vorletzten Platz. Nur Berlin ist schlechter. Sei es nun die Kreisgebietsreform oder der BER. In einem steht die Landesregierung jedenfalls ganz oben, Steuergeldverschwendung.

Ich denke hier muss man zwischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten unterscheiden. Während Renten und Löhne noch maßgeblich angeglichen werden müssen sind Begriffe wie Ossi und Wessi in meiner Generation so gut wie nicht mehr vorhanden

Ich kann den Schlosspark Wiesenburg wirklich nur jedem empfehlen. Aber eigentlich reicht es, wenn man ein paar Kilometer raus aus der Stadt und aufs Land fährt. Die Natur hier ist unberührt und wunderschön.

Wir haben uns das 8% Ziel gesetzt. Zu Koalitionen möchte ich keine Aussagen treffen. Wenn wir überzeugt sind, dass wir etwas verändern können, wollen wir auch Verantwortung übernehmen. Dies aber auf keinen Fall mit der Linkspartei oder AfD.