Im Galopp zum 7. Kutschertag

Alexandra Gebhardt

Reckahn (MOZ) Der Fahrverein Planetal lädt am Samstag, 7. September, ab 10 Uhr zu seinem schon traditionellen Reckahner Kutschertag auf den Reitplatz in Reckahn. Eingeladen sind alle Fahrer aus dem Verein und der näheren Umgebung. Für sie gibt es wie immer eine Dressuraufgabe sowie einen neuen kniffligen Hindernissparcour mit Bällen und Ringen, den es so nur am Kutschertag gibt. "Alle Teilnehmenden der vergangenen Jahre gaben uns bis dato nur positive Rückmeldungen", freuen sich die Veranstalter. Wie groß der Einfallsreichtum beim 7. Kutschertag können alle Interessierten dann live erleben.