Der vorläufige Formel-1-Rennkalender für 2020

DPA

Spa-Francorchamps (dpa) Nun steht es fest: 2020 macht die Formel 1 einen Bogen um Deutschland. Kein Heimrennen für Sebastian Vettel in seinem womöglich letzten Ferrari-Jahr. Der Rennkalender ist auch ohne Hockenheimring voll: 22 Grand Prix - so viele wie noch nie zuvor.

Datum Grand Prix Ort Strecke 15. März Australien Melbourne Albert Park Circuit 22. März Bahrain Sakhir Bahrain International Circuit 5. April Vietnam Hanoi Hanoi Street Circuit 19. April China Shanghai Shanghai International Circuit 3. Mai Niederlande Zandvoort Circuit Park Zandvoort 10. Mai Spanien Montmeló Circuit de Catalunya 24. Mai Monaco Monte Carlo Circuit de Monaco 7. Juni Aserbaidschan Baku Baku City Circuit 14. Juni Kanada Montréal Circuit Gilles Villeneuve 28. Juni Frankreich Le Castellet Circuit Paul Ricard 5. Juli Österreich Spielberg Red Bull Ring 19. Juli Großbritannien Silverstone Silverstone Circuit 2. August Ungarn Mogyorod Hungaroring 30. August Belgien Spa-Francorchamps Circuit de Spa-Francorchamps 6. September Italien* Monza Autodromo Nazionale di Monza 20. September Singapur Singapur Marina Bay Street Circuit 27. September Russland Sotschi Sochi International Street Circuit 11. Oktober Japan Suzuka Suzuka International Racing Course 25. Oktober USA Austin Circuit of The Americas 1. November Mexiko Mexiko-City Autodromo Hermanos Rodriguez 15. November Brasilien São Paulo Autodromo José Carlos Pace 29. November Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi Abu Dhabi Yas Marina Circuit

* Der Vertrag muss noch unterzeichnet werden