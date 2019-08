Einbruch beim Griechen an der Oder.

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag drangen Unbekannte ins Restaurant Taverna Athos an der Oderpromenade ein.

"Bei drei Fenstern wurden die Scheiben eingeschlagen", informierten die am Vormittag alarmierten Polizeibeamten. In den Innenräumen wurden Schubladen durchwühlt. Bei dem Einbruch sei niemand zu Schaden gekommen, so die Polizei.

Blutspuren gesichert

Nach ersten Erkenntnissen wurden alkoholische Getränke gestohlen. Kriminaltechniker waren vor Ort und konnten mutmaßliche Täterspuren wie Blutspuren sichern.

Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder/Spree/Frankfurt (Oder) in dem Fall. Die Höhe des Sachschadens war bei Anzeigenaufnahme noch nicht zu klären gewesen.