Die Wein-Ernte vom Marienberg könnte für 5.000 Flaschen reichen!

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Der warme, sonnenreiche Sommer hat die erste Weinlese auf dem Marienberg bereits Ende August ermöglicht. Die Solaris-Trauben sind zuckersüß, liegen erneut bei 115 Grad Oechsle – und das bei guter Säure (über 7 Gramm je Liter). Über 30 Mitarbeiter der Lebenshilfe Werkstatt Brandenburg an der Havel gemeinnützige GmbH haben am Donnerstag die Solaris-Reben abgeerntet; der Johanniter reift wieder zwei-drei Wochen länger. Insgesamt wird der Weinberg der BRAWAG GmbH dies’ Jahr wohl sieben Tonnen Trauben hergeben. "Wir erwarten wieder einen sehr guten Jahrgang", so BRAWAG-Geschäftsführer Uwe Müller, "Pilzerkrankungen oder Milben waren auch in diesem Jahr kein Thema, so dass die Trauben weitestgehend unbehandelt reifen konnten." Verwandelt sollten sie 5000 Flaschen hervorragenden Weins in Auslesequalität ergeben. In etwa acht Monaten.