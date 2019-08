Radfahrer stürzt in Baugrube

MOZ

Strausberg (MOZ) Am Mittwochabend gegen 23.45 Uhr ist in der Philipp-Müller-Straße ein Radfahrer in eine Baugrube gestürzt und hat sich dabei verletzt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Unfallort um eine Baustelle, an der Rohre verlegt werden. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland prüfen die Umstände des Geschehens. Eines ist schon bekannt: Alkohol hat keine Rolle gespielt. Ein entsprechender Test zeigte einen Wert von 0,0 Promille.