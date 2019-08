Kind stürzt, Raser flüchtet

Specker

Brandenburg Mittwochabend kam es zwischen 18:55 und 19:05 Uhr im Bereich des Nicolaiplatzes/Am Rosenhag zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkws sowie einer 11-jährigen Radfahrerin. Sie befuhr den dortigen Radweg und überquerte die Einmündung Am Rosenhag. Hierbei näherte sich ein Pkw mit scheinbar erhöhter Geschwindigkeit, welcher die Straße Am Rosenhag verbotswidrig in Richtung Nicolaiplatz befuhr. Da das Fahrzeug seine Geschwindigkeit nicht verringerte, leitete das Mädchen eine Vollbremsung ein und stürzte dabei. Das Mädchen verletzte sich leicht und wurde später in Begleitung eines Erziehungsberechtigten medizinisch versorgt.

Der dunkle Pkw entfernte sich in unbekannter Richtung vom Unfallort. Zu einer Berührung kam zwischen den Beteiligten kam es jedoch nicht.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer kann sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Unfallhergang geben? Wer kann nähere Angaben zum dunklen Pkw bzw. zum Fahrzeugführer/-in machen, ggf. sogar ein amtliches Kennzeichen mitteilen?

Hinweise nimmt die PI Brandenburg jederzeit unter der Telefonnummer 03381/560-0 oder über die Website www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben entgegen.