Lkw auf Autobahn verunglückt

Dirk Nierhaus

Oberkrämer (MOZ) Ein mit leeren Bierflaschen beladener Lastwagen ist am Donnerstag auf der A 10 im Baustellenbereich zwischen dem Dreieck Havelland und Oberkrämer von der Straße abgekommen und auf dem angrenzenden Acker auf die Seite gekippt. Der 73-jährige Fahrer blieb unverletzt, ein Teil der Ladung landete auf dem Acker. Das bestätigte Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf Anfrage.

Ihr zufolge war der Lkw aus ungeklärter Ursache gegen 13 Uhr in das Bankett geraten. Der Fahrer habe es nach eigenem Bekunden nicht mehr geschafft, das Fahrzeug zurück auf die Straße zu steuern. Er kippte um, habe seine Ladung aber nur teilweise verloren.

Für die Unfallaufnahme sowie Aufräumarbeiten wurde eine Fahrspur in Richtung Berlin etwa eine Stunde gesperrt. Es bildete sich ein Stau. Um 14.15 Uhr gab die Polizei die Autobahn wieder frei.

Der Lastwagen liegt noch auf der Fläche neben der Autobahn. "Die Spedition organisiert den Abtransport in Absprache mit uns", sagte Feierbach. Dies geschehe in der Regel am späten Abend beziehungsweise in der Nacht, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, so die Polizeisprecherin weiter.