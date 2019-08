"Der Gehrke? Das ist ein Guter!"

Sabine Rakitin

Ahrensfelde (MOZ) Lange sah es so aus, als wenn dieses 16. Jahr auch sein letztes als Bürgermeister von Ahrensfelde sein würde. Doch jetzt will es Wilfried Gehrke noch einmal wissen. Der Christdemokrat kandidiert am 1. September erneut für den Chefsessel im Rathaus. Und: Er ist der einzige Bewerber für das höchste Amt in der Gemeinde. Weder die anderen Parteien noch Bürgervereinigungen oder Wählerinitiativen haben einen Kandidaten ins Rennen geschickt.

Wilfried Gehrke nimmt das mit einem lachenden und einem weinenden Auge zur Kenntnis. Einerseits sieht er darin durchaus eine Bestätigung seiner Arbeit. Andererseits, sagt er, habe er es aber dennoch mit einem ernsthaften Gegner zu tun, und der sei auch noch unberechenbar. Denn eines ist sicher richtig: Steht nur ein Kandidat zur Wahl, haben die Bürger eigentlich keine richtige Wahl. Die Erfahrung aus anderen Kommunen lehrt, dass in solch einem Fall so mancher Wähler auf den Urnengang verzichtet, weil er davon ausgeht, dass der einzige Kandidat ja sowieso gewählt wird.

Die Wenigsten wissen, dass ein Bürgermeister nur als gewählt gilt, wenn er von mindestens 25 Prozent aller Wahlberechtigten eine Ja-Stimme erhalten hat. Das bedeutet: Je geringer die Wahlbeteiligung ist, desto größer ist das Risiko, dass dieses Quorum nicht erreicht wird. In diesem Falle müsste die Stelle des Bürgermeisters deutschlandweit ausgeschrieben werden. Die Wahl erfolgt nicht mehr durch die Bürger, sondern durch die Gemeindevertretung.

Nicht nur, aber auch deshalb macht Wilfried Gehrke Wahlkampf, als hätte er eine Handvoll von Kontrahenten. Der 58-Jährige zieht durch die Ortsteile seiner Gemeinde, verteilt, unterstützt von Mitgliedern des CDU-Ortsverbandes, Flyer und nutzt die Gelegenheit zu Gesprächen "über’n Gartenzaun", wie er schmunzelnd erzählt. "In erster Linie ist der Bürgermeister Ansprechpartner für die Bürger", sagt er. Das ist ihm in all den Jahren seiner Amtsherrschaft immer das Wichtigste gewesen. Und so will er es auch in den kommenden acht Jahren halten, sollte er am 1. September die Zustimmung der Menschen aus Ahrensfelde und den anderen Ortsteilen erhalten.

Am liebsten ist ihm dabei das persönliche Gespräch. Er ist ein guter Zuhörer und kann mit Kritik gut umgehen, solange sie nicht ins Persönliche abgleitet. Dann wird Winfried Gehrke auch einmal lauter und emotionaler – und ärgert sich hinterher, dass er sich nicht "im Griff" hatte".

Ungeduld nennt der gelernte Zootechniker und diplomierte Agrar-Ingenieur, der seit 1964 in Lindenberg lebt, und seit 34 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet ist, seine größte Schwäche. Das, so sagt er, hätten auch seine Mitarbeiter im Rathaus über die Jahre durchaus zu spüren bekommen. Doch so schlimm, wie es Wilfried Gehrke in Erinnerung hat, kann es nicht gewesen sein, denn die Mitarbeiter gehen für ihren Chef sprichwörtlich durchs Feuer. Das haben sie mehr als einmal bewiesen, als Wilfried Gehrke vor gut drei Jahren schwer krank wurde. Nach außen drang darüber kaum ein Wort. Die Amtsgeschäfte liefen über Monate weiter, als wäre der Bürgermeister im Haus gewesen. Bis heute ist der 58-Jährige ihnen zutiefst dankbar dafür.

Diese Krankheit hat Wilfried Gehrke verändert. Er, der zuvor Tag und Nacht für die Gemeinde im Einsatz war, setzte seine Prioritäten anders. Er ist zwar Bürgermeister mit Haut und Haaren geblieben, doch an erster Stelle steht nun seine Familie. "Das Leben kann sehr schnell vorbei sein", weiß er nur zu gut.

Vor einem Jahr hätte der Vater einer erwachsenen Tochter kaum daran geglaubt, dass er sich noch einmal als Bürgermeisterkandidat zur Wahl stellen könnte. Doch seine Genesung machte schließlich so große Fortschritte, dass auch die behandelnden Ärzte grünes Licht gaben. "Ohne deren Zustimmung hätte ich nicht kandidiert", sagt Wilfried Gehrke.

Sein Wahlkampf steht unter der Überschrift "Bewährtes erhalten, Zukunft gestalten – Mit Herz und Verstand!". Er hat für jeden der fünf Ortsteile eine eigene Liste mit Vorhaben erstellt, für deren Umsetzung er sich in der neuen Wahlperiode stark machen will. Das ist ungewöhnlich, kommt aber in den Dörfern gut an. Die Menschen mögen keine Allgemeinplätze, wie sie gerade in Wahlkampfzeiten häufig vorkommen. Und so heißt es in Ahrensfelde häufig: "Der Gehrke? Das ist ein Guter!"