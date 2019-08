AfD-Abgeordneter verschweigt Umzug – Stadt fordert Geld zurück

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Der Oranienburger AfD-Abgeordnete Mario Gagstädter hat offenbar zwei Monate unberechtigt in der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung gesessen und Aufwandsentschädigungen sowie eine Pauschale für die Anschaffung eines Laptops erhalten, die ihm nicht zustanden. Sein Parlamentsmandat ist er nun los. Die Stadt fordert das Geld zurück.

Die Stadtverwaltung bestätigte am Donnerstag Informationen unserer Zeitung, wonach Mario Gagstädter bereits seit dem 1. Juli in Bergfelde gemeldet und nicht mehr Einwohner Oranienburgs ist. Damit habe er nach dem brandenburgischen Kommunalwahlgesetz seinen Anspruch auf einen Sitz im Stadtparlament verloren. Aberkannt wurde ihm das Mandat von der Wahlbehörde allerdings erst am Mittwoch, nachdem eine Bürgerin das Rathaus auf den Umzug hingewiesen und eine Überprüfung des Melderegisters diese Information bestätigt hatte. Mario Gagstädter selbst habe seinen Umzug weder dem Stadtverordnetenbüro im Rathaus noch dem Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann (SPD) angezeigt, so die Verwaltung weiter.

Blettermann hatte Gagstädter erst am 12. August als Stadtverordneten vereidigt. Nach Ansicht der Wahlbehörde hätte der AfD-Politiker an der Sitzung schon gar nicht mehr teilnehmen dürfen, wie Stadtsprecher Gilbert Collé am Donnerstag auf Nachfrage sagte. Noch am Mittwoch wurden die Fraktions- und Ausschussvorsitzenden über den Vorgang informiert. Die Stadt fordert von Gagstädter nun die Rückzahlung der Aufwandsentschädigungen für Juli und August (jeweils 180 Euro) sowie den Laptop-Zuschuss in Höhe von 495 Euro zurück. Zudem wurde der potenzielle Nachrücker auf der AfD-Liste Wasilij Bcyek angeschrieben.

Stadtverordnetenvorsteher Blettermann (SPD) bezeichnete es am Donnerstag als "Dreistigkeit", dass Mario Gagstädter seinen Umzug verschwiegen und "noch seine Aufwandspauschalen und das Geld für den Computer kassiert" habe. Alle Stadtverordneten hätten Änderungen ihrer persönlichen Daten zu melden. Er selbst habe die AfD-Fraktion bei einem Treffen am 10. Juli auf deren Wunsch über die Regularien und Vorgehensweisen im Stadtparlament unterrichtet. Gagstädter sei bei dem Treffen zwar verspätet erschienen, aber anwesend gewesen. "Spätestens dort hätte er sich offenbaren können. Das hat er nicht getan", so Blettermann. "Jeder kann Fehler machen. Von einer Partei, die gerade bei der Einhaltung von Recht und Gesetz die Moralkeule hoch schwingt, darf man aber mehr erwarten." Die Stadtverwaltung erklärte, dass die Meldung über den Wohnortwechsel an den Stadtverordnetenvorsteher formal nicht gesetzlich geregelt sei.

Die Beschlüsse der Stadtverordneten vom 12. August bleiben trotz der Beteiligung des AfD-Mannes gültig. Die Stadtverwaltung erläuterte, dass Gagstädter sein Mandat formal erst verloren habe, als die Wahlleiterin vom Umzug erfahren habe, also Mittwoch. Zudem habe es keine Abstimmung mit nur einer Stimme Unterschied gegeben.

Mario Gagstädter und auch AfD-Fraktionschef Tim Zimmermann waren für Stellungnahmen am Donnerstag zunächst nicht zu erreichen.