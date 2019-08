Feuerwerke erhitzen in Neuruppin Gemüter

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Lothar Renner findet Feuerwerke eigentlich okay: Zu Silvester und während des Martinimarktes gehört die Knallerei einfach dazu, ist der Neuruppiner überzeugt. Aber was am vergangenen Wochenende aus Richtung Gildenhall über den Ruppiner See schallte, hat seiner Meinung nach alle Grenzen des Erträglichen gesprengt: "Das war kein kleines Feuerwerk – das war Krieg", sagt Lothar Renner.

Am Samstagabend gegen 21 Uhr habe die Knallerei begonnen. Zirka 30 Minuten habe das Spektakel gedauert. Dass es Leute gibt, die dabei andächtig in Richtung Himmel schauen und am Ende applaudieren, versteht Lothar Renner nicht. "Ich weiß, was ein normales Feuerwerk ist. Aber das war nicht normal. Und das, wo wir gerade so eine hohe Waldbrandwarnstufe haben!"

Frage nach der Genehmigung

Renner hat, wie einige andere Ruppiner auch, das Gefühl, dass die Anzahl der Feuerwerke immer mehr zunimmt. "Wir alle haben Haustiere, die das nicht ertragen können", sagt er. Und er gibt auch zu bedenken, dass gerade ältere Menschen, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, schwer mit der Knallerei leben können – besonders, wenn diese eine solche Intensität hat wie am vergangenen Wochenende. "Der ganze See hat gewackelt", sagt Renner. "Wer genehmigt denn sowas?"

Das Ordnungsamt der Stadt Neuruppin ist dafür verantwortlich, Feuerwerke im Bereich der Kommune zu erlauben oder auch zu verbieten. Laut Stadtsprecherin Michaela Ott gibt es ein generelles "Abbrennverbot für Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2" vom 2. Januar bis zum 30. Dezember. Existiert aber ein begründeter Anlass für die Behörde, wird ein Feuerwerk auch außerhalb dieser Zeit genehmigt. Ein solcher Anlass ist gegeben, wenn es ein besonderes privates oder öffentliches Interesse gibt, erklärt die Stadtsprecherin.

Wenn das Ordnungsamt die Genehmigung prüft, schauen die Mitarbeiter auch, ob und welche Feuerwerke zuvor bereits erlaubt wurden. Denn dass regelmäßig ein Feuerwerk in den Himmel geschossen wird, ist nicht gewünscht. Auch dem Ruhebedürfnis der Anwohner soll Rechnung getragen werden", erklärt Michaela Ott.

Eine Steigerung gibt es nicht

In den Jahren 2013 bis 2018 gab es laut der Stadtsprecherin durchschnittlich pro Jahr 32 genehmigte Feuerwerke im gesamten Neuruppiner Stadtgebiet. 2019 wurden bisher 15 erlaubt. "Eine Steigerung ist insofern hier nicht zu verzeichnen", sagt sie.

Wenn das Neuruppiner Ordnungsamt ein Feuerwerk genehmigt, ist das immer mit Auflagen verbunden, erklärt Michaela Ott. Die Knallerei darf maximal 30 Minuten dauern und muss um 22 Uhr – in den Monaten Juni und Juli um 22.30 Uhr – beendet sein. Eine Dezibel-Begrenzung ist aber nicht vorgesehen. "Diese ergibt sich unseres Wissens ohnehin aus der jeweiligen Bauartzulassung der verwendeten Feuerwerkskörper", so Ott.

Das Feuerwerk am Samstagabend ist laut Stadtsprecherin von einem Feuerwerker abgebrannt worden. Dieser hatte "Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten". Auf die Waldbrandgefahrenstufe geht Michaela Ott auch ein: Die gelte grundsätzlich für Wälder und in Waldnähe. "Ansonsten wird auf die Windgeschwindigkeit abgestellt."