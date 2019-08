Briefwahl auf den letzten Drücker

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Für die Landtagswahl hat das Hennigsdorfer Rathaus Sonderöffnungszeiten für das Briefwahllokal eingerichtet. Dieses befindet sich im Erdgeschoss des Rathauses. Geöffnet ist am heutigen Freitag von 8 bis 18 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr. Bis einschließlich Sonntag, 15 Uhr, können also im Rathaus noch Briefwahlunterlagen erbeten werden. Mitzubringen sind entweder der Personalausweis oder der Reisepass.

Wenn ein Wähler wegen einer plötzlichen Erkrankung am Sonntag daran gehindert ist, persönlich ins Wahllokal zu kommen, kann er bis bis Sonntag, 15 Uhr, jemanden mit einer persönlichen Vollmacht ausstatten, der oder die ihm die Wahlunterlagen im Rathaus abholt. Diese können dann bis 18 Uhr dorthin zurückgebracht werden. Was die Vollmacht enthalten muss, ist auf der Wahlbenachrichtigung vermerkt. Für alle anderen Wähler gilt: Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In der Stadt gibt es insgesamt 22 Wahllokale. Die Auszählung ab 18 Uhr ist überall öffentlich.

Bis Donnerstagmittag hatte sich die Zahl derjenigen, die Briefwahlunterlagen angefordert hatten, auf 3 265 erhöht. Das sind etwa 15 Prozent und damit deutlich mehr als vor fünf Jahren.