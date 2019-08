SEK findet Waffe bei Einsatz in Asylheimen

Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) In drei Asylbewerberunterkünften in Fürstenwalde und Erkner ist es am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Auslöser war ein vorübergehender Terrorismus-Verdacht, wie die Pressestelle der Polizeidirektion Ost auf Nachfrage mitteilte.

Durchsucht wurden Räume in Einrichtungen in der Frankfurter Straße und im Tränkeweg in Fürstenwalde sowie in der Walter-Smolka-Straße in Erkner. Daran beteiligt waren Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt und auch ein Sondereinsatzkommando (SEK).

Fotos als Hintergrund

Hintergrund des Einsatzes waren Posts von drei jungen Männern aus Afghanistan, die auf Fotos in sozialen Netzwerken mit Waffen posierten. Gefunden wurde dann allerdings lediglich in Fürstenwalde eine Schreckschusswaffe. "Ein terroristischer Hintergrund kann mittlerweile ausgeschlossen werden", sagte Polizeisprecher Stefan Möhwald. Ermittelt werde aber wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Männer, gegen die sich der Einsatz richtete, sind 21, 19 und 18 Jahre alt.

Siegfried Unger, der Vorstand der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas), die das Heim in Erkner betreibt, sagte auf Nachfrage, er sei persönlich nicht vor Ort gewesen. Der Polizeieinsatz habe nach seinen Informationen in den frühen Morgenstunden begonnen und sei gegen 8.30 Uhr beendet worden.