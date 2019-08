Mehr Arbeit für die Jagdbehörde in Beeskow

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Landkreis Oder-Spree wird die Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde der Stadt Frankfurt übernehmen. Kreis- und Stadtverwaltung haben dazu eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung vorbereitet. Der Kreisausschuss hat das Papier bereits an den Kreistag weitergeleitet, der am 18. September endgültig entscheiden soll. Auch in Frankfurt müssen die zuständigen Gremien noch zustimmen.

Die Aufgabenübernahme erfolgt auf Bitten der Stadt Frankfurt. In der dortigen Verwaltung seien die personellen Kapazitäten und das Fachwissen nicht mehr vorhanden, heißt es in der entsprechenden Vorlage. Tritt die Vereinbarung in Kraft, wird die Kreisverwaltung künftig unter anderem Fischereischeine für Frankfurter ausstellen und die Fischereiabgabe kassieren. Außerdem wird die Verwaltung auch für die Fischereiaufsicht in Frankfurt zuständig. Ähnliches gilt im Bereich Jagd. Auch Abschussplanung und Jagdstatistik für Frankfurt werden dann in der Kreisverwaltung geführt.

Landrat Rolf Lindemann betonte, dass dies genau die Form von Zusammenarbeit sei, auf die man sich nach der gescheiterten Kreisgebietsreform verständigt habe. Seine Verwaltung sei in der Lage, die zusätzlichen Aufgaben zu übernehmen. Die Stadt Frankfurt wird die Kosten dafür erstatten. Die genaue Höhe ist ebenfalls vertraglich geklärt. Das Land habe in einer vorläufigen Stellungnahme an dem Vertrag nichts auszusetzen.