Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Beim Zusammenprall mit einem Kleintransporter hat sich ein 17 Jahre alter Radfahrer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 7.35 Uhr in der Eisenbahnstraße in Fürstenwalde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah der Jugendliche beim Überqueren der Straße das Fahrzeug und stieß mit ihm zusammen. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der 39 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro.